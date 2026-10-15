Tập trung nguồn lực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi

Sáng 15-10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026 - 2035 chủ trì hội nghị triển khai thực hiện chương trình. Cùng dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ và trực tuyến đến các địa phương. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tham dự hội nghị tại trụ sở Chính phủ. Tại điểm cầu Khánh Hòa, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành tham dự hội nghị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Ngày 24-8-2026, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 46 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 trên cơ sở hợp nhất 4 chương trình gồm: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chương trình MTQG về phát triển văn hóa; chương trình MTQG hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chương trình MTQG về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển. Triển khai nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 387, ngày 12-10-2026 quy định cụ thể nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện chương trình; đồng thời, ban hành Quyết định số 1966 kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương và định hướng kiện toàn ban chỉ đạo ở các địa phương.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tài chính đã báo cáo những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 46 và Nghị định 387; lập kế hoạch, phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn lực, quy định chuyển tiếp và các nội dung cần triển khai sau khi Nghị định 387 có hiệu lực. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo về cơ chế chỉ đạo, điều phối, phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện chương trình, cơ chế phối hợp, theo dõi, tổng hợp, thông tin báo cáo. Đại diện các bộ, ngành, địa phương tập trung thảo luận, đánh giá, xác định rõ những nội dung, nhiệm vụ, điểm mới tại Nghị quyết 46 và Nghị định 387; tình hình triển khai các chương trình MTQG hiện nay, các nội dung cần thực hiện ngay...

Tỉnh Khánh Hòa đã ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai chương trình; phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân. Ngay từ đầu giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đã chủ động triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị thực hiện chương trình, tổ chức chỉ đạo, điều hành và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; từng bước hoàn thiện các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện. Hiện nay, chỉ có Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được thông báo kế hoạch vốn giai đoạn 2026 - 2030 với nguồn vốn thực hiện trên địa bàn tỉnh hơn 3.333 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hơn 1.224 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 2.109 tỷ đồng. Tổng vốn ngân sách Trung ương năm 2026 giao cho tỉnh thực hiện chương trình MTQG giai đoạn 2026 - 2030 hơn 350,7 tỷ đồng. Tỉnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện danh mục nhiệm vụ, dự án bảo đảm tính khả thi, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn theo quy định.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng và đại diện các sở, ban, ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, điều hành theo hướng giảm đầu mối, giảm thủ tục, khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực khi thực hiện chương trình; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối, quản lý và trực tiếp tổ chức thực hiện; tập trung nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện nghiêm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả”, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả triển khai thực hiện. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan và chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ngân sách Trung ương của các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 được chuyển nguồn sang thực hiện trong năm 2026; khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện chương trình giai đoạn 5 năm và hằng năm; kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh trước ngày 25-10. Các địa phương bố trí đầy đủ nguồn lực và các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện chương trình; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các nhiệm vụ thiết yếu, tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm việc quản lý, sử dụng vốn công khai, minh bạch, đúng mục tiêu, đúng đối tượng và phát huy hiệu quả…