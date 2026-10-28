Tập trung nguồn lực, TKV đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

Các chỉ tiêu chủ yếu như: than nguyên khai, than thành phẩm, bóc đất và đào lò đều vượt kế hoạch tháng 10/2026

Theo TKV, trong tháng 10/2026, TKV triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng, giá nhiên liệu, chi phí vận tải và vật tư.

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Trong tháng 10/2026, dù chịu tác động từ tình hình địa chính trị thế giới, chi phí nhiên liệu, vận tải và vật tư tăng cao, TKV cùng các đơn vị vẫn duy trì sản xuất ổn định, thực hiện nghiêm kỷ luật điều hành, đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ.

Các chỉ tiêu chủ yếu như: than nguyên khai, than thành phẩm, bóc đất và đào lò đều vượt kế hoạch tháng. Lũy kế 10 tháng năm 2026, than tiêu thụ tăng khoảng 20,0% so với cùng kỳ. Cụ thể: Than nguyên khai sản xuất tháng 10 ước đạt 3,04 triệu tấn; bằng 103,8% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 30,78 triệu tấn.

Than thành phẩm sản xuất tháng 10 ước đạt 3,56 triệu tấn; bằng 104,1% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 31,77 triệu tấn. Than tiêu thụ tháng 10 ước đạt 4,51 triệu tấn, bằng 104,4% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 44,06 triệu tấn. Trong đó, than cấp cho sản xuất điện tháng 10 ước đạt 3,53 triệu tấn, bằng 109,5% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 35,44 triệu tấn…

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị khoáng sản trong tháng 10 cơ bản ổn định. Alumin sản xuất tháng 10 ước đạt 135,0 nghìn tấn; bằng 100,7% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 1.176,96 nghìn tấn. Tiêu thụ tháng 10 ước đạt 177,13 nghìn tấn, bằng 141,1% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 1.151,83 nghìn tấn.

Sản xuất tinh quặng đồng tháng 10 ước đạt 10.546,8 tấn; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 91.196,8 tấn. Tiêu thụ tinh quặng đồng tháng 10 ước đạt 2.000 tấn, bằng 100% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 28.181 tấn. Sản xuất đồng tấm tháng 10 ước đạt 3.346 tấn, bằng 101% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 25.586 tấn. Tiêu thụ tháng 10 ước đạt 2.600 tấn, bằng 100% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 24.592,2 tấn. Sản xuất kẽm thỏi tháng 10 ước đạt 675 tấn, bằng 100% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 7.276,4 tấn. Tiêu thụ tháng 10 ước đạt 600 tấn; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 7.181 tấn…

Sản lượng điện sản xuất tháng 10 năm 2026 ước đạt 845,8 triệu kWh; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 8.739,3 triệu kWh, tăng 5,4% so với cùng kỳ.

Doanh thu toàn Tập đoàn tháng 10 năm 2026 ước đạt 16.080 tỷ đồng, bằng 112,2% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 156.061 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước tháng 10 ước đạt 1.650 tỷ đồng, bằng 110,0% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 21.765 tỷ đồng. Doanh thu đạt 90,9% kế hoạch năm, tăng 15% so với cùng kỳ; lợi nhuận tăng 9,8% so với kế hoạch năm; số nộp ngân sách đạt 91,0% kế hoạch năm và tăng 3% so với cùng kỳ.

Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch 2026

Dự báo tháng 11/2026, thị trường năng lượng và tình hình địa chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; giá nhiên liệu, vật tư đầu vào còn ở mức cao. Nhu cầu than phục vụ sản xuất điện trong những tháng cuối năm và đầu năm 2027 dự kiến tăng, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác tổ chức sản xuất, nhập khẩu, pha trộn và cung ứng than.

Trước tình hình đó, TKV tiếp tục tập trung nguồn lực, điều hành quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ sản xuất, tiêu thụ và đầu tư; chủ động bảo đảm an toàn sản xuất, an ninh năng lượng và thu nhập cho người lao động.

Trong tháng 11, Tập đoàn phấn đấu sản xuất 3 triệu tấn than nguyên khai, 3,54 triệu tấn than thành phẩm và tiêu thụ 4,27 triệu tấn than. Sản lượng alumin quy đổi dự kiến đạt 139.000 tấn; sản xuất điện đạt 1.025 triệu kWh; thuốc nổ đạt 6.900 tấn.

Với doanh thu kế hoạch tháng 11 là 15.494 tỷ đồng, TKV quyết tâm phát huy kết quả đạt được, chủ động ứng phó với khó khăn, huy động tối đa nguồn lực, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026.