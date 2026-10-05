Tập trung nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, vừa ký Quyết định số 147/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 4/10/2026 ban hành Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Đồng bộ cơ chế, chính sách, nâng cao năng lực cán bộ

Theo chương trình công tác, Ban Chỉ đạo Trung ương tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Ban Chỉ đạo sẽ kịp thời chỉ đạo, điều phối, xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh; tăng cường phối hợp liên ngành, bảo đảm thống nhất trong chỉ đạo, điều hành từ Trung ương đến địa phương. Chế độ thông tin, báo cáo, giao ban, kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm theo quy chế hoạt động.

Hình minh họa do AI tạo.

Các bộ, cơ quan Trung ương được yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn thuộc phạm vi quản lý; kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản theo thẩm quyền, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý thực hiện Chương trình.

Cùng với đó, tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp và cơ quan giúp việc; đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình.

Năm 2026, Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo triển khai đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung thành phần của Chương trình, trong đó thực hiện điểm tại Điện Biên, Nghệ An và Tây Ninh.

Phấn đấu giải ngân 100%, đẩy mạnh chuyển đổi số

Chương trình công tác yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tập trung phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công và kinh phí thường xuyên đúng quy định; tổ chức đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn ngân sách trong năm 2026, bảo đảm đúng mục tiêu, tiến độ và hiệu quả.

Việc quản lý, sử dụng nguồn lực phải được tăng cường, trong đó đẩy mạnh lồng ghép nguồn vốn của Chương trình với các chương trình, dự án và nguồn vốn hợp pháp khác. Các nhiệm vụ, dự án chậm triển khai, không còn đối tượng thụ hưởng hoặc không có khả năng thực hiện sẽ được rà soát, điều chỉnh, điều chuyển vốn theo quy định, góp phần phòng, chống thất thoát, lãng phí và tiêu cực.

Ban Chỉ đạo Trung ương cũng chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện và vận hành đồng bộ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, theo dõi, giám sát và đánh giá Chương trình; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, cơ quan Trung ương với địa phương.

Cùng với đó, tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành nhằm đánh giá tình hình triển khai, tập trung vào cơ chế, chính sách, phân bổ, giải ngân vốn, thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu và các nội dung của Chương trình.

Ban Chỉ đạo yêu cầu đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, kết quả thực hiện; kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Cuối năm 2026, Ban Chỉ đạo sẽ đánh giá kết quả thực hiện, xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và xây dựng Chương trình công tác năm 2027 phù hợp yêu cầu thực tiễn.