Tập trung nguồn lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: THANH TÂM)

Dự án thành phần 2, 3, 4 có tổng chiều dài khoảng 132,47km với tổng mức đầu tư 31.288 tỷ đồng, bao gồm 11 gói thầu xây lắp. Đến nay, giá trị thực hiện đạt trên 12.210 tỷ đồng (khoảng 62%). Mặc dù tiến độ thi công các hạng mục cầu đạt và vượt kế hoạch, phần tuyến đường vẫn chưa đạt yêu cầu do nguồn cát tập kết ban đầu còn chậm.

Về nguồn vốn, năm 2026 dự án được phân bổ hơn 3.964,05 tỷ đồng, hiện giải ngân đạt 45,72%. Lũy kế vốn bố trí từ đầu dự án đạt hơn 19.203,88 tỷ đồng, đã giải ngân 88,28%.

Vướng mắc lớn nhất hiện nay nằm ở nguồn vật liệu san lấp. Toàn dự án cần khoảng 16,649 triệu m³ cát rời và 4,163 triệu m³ đá. Đến nay, công trường mới tiếp nhận 11,896 triệu m³ cát và 1,391 triệu m³ đá.

Ban Quản lý dự án cùng các nhà thầu đang tích cực phối hợp với các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh để bảo đảm nguồn cung vật liệu, phục vụ công tác đắp cát gia tải nền đường và rải đá.

Nhà thầu thi công cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng. (Ảnh: THANH TÂM)

Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ nhấn mạnh: Đây là công trình trọng điểm quốc gia có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của vùng.

Nhắc nhở việc tiến độ chung và tỷ lệ giải ngân ở một số đơn vị còn chậm, lãnh đạo thành phố yêu cầu đến tháng 12/2026, toàn dự án phải hoàn thành tối thiểu 70% khối lượng thi công và giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026. 30% khối lượng còn lại sẽ dồn lực hoàn tất trong năm 2027 để đưa tuyến cao tốc vào khai thác đúng nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.

Để đạt mục tiêu trên, lãnh đạo thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo sát sao công trình. Ban Quản lý dự án phối hợp với sở, ngành đẩy nhanh thủ tục khai thác cát, đồng thời theo dõi sát tiến độ từng gói thầu và báo cáo hằng tuần. Các nhà thầu cam kết tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công tăng ca đồng loạt tại các vị trí đủ điều kiện để bù lại tiến độ đã chậm.