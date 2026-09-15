Tập trung nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực cho Si Ma Cai phát triển

Dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Giang chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Si Ma Cai.

Báo cáo với đoàn công tác, Đảng bộ xã Si Ma Cai thời gian qua đã tập trung ổn định tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, từng bước đưa bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu quả; chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên. Đặc biệt, xã đã kết nạp 45 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Kinh tế - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực. Sản xuất nông, lâm nghiệp duy trì ổn định; tổng diện tích cây lương thực đạt 3.224 ha, bằng 100,4% kế hoạch tỉnh giao. Các cây trồng đặc hữu như lê, mận, rau vụ sớm, dược liệu tiếp tục được duy trì và phát triển. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch từng bước khởi sắc; 9 tháng đầu năm, Si Ma Cai đón 21.700 lượt khách, doanh thu khoảng 21,7 tỷ đồng. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới được giữ vững. Si Ma Cai tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng “xã không ma túy”.

Bí thư Đảng ủy xã Si Ma Cai báo cáo kết quả thực hiện vụ chính trị 9 tháng năm 2026.

Bên cạnh kết quả đạt được, Si Ma Cai còn nhiều khó khăn khi tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 47,32%; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, trường học còn thiếu và chưa đồng bộ.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu ý kiến.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về những khó khăn trong công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ; giải ngân vốn đầu tư công; quản lý đất đai, tài nguyên; phát triển sản xuất hàng hóa, du lịch; xây dựng kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng các dịch vụ thiết yếu phục vụ Nhân dân. Địa phương đề nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ một số khó khăn về biên chế, chế độ chính sách, ngân sách và đầu tư hạ tầng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xã Si Ma Cai khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, bảo đảm đồng bộ, phù hợp với định hướng phát triển của địa phương. Từ nay đến cuối năm, xã cần tập trung cao độ, nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2026, nhất là những chỉ tiêu hiện còn đạt thấp.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh lưu ý, Si Ma Cai cần nghiên cứu, đánh giá lại các sản phẩm chủ lực, lựa chọn hướng phát triển phù hợp với lợi thế địa phương, trong đó tập trung vào dược liệu và cây ăn quả ôn đới, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị và thu nhập cho người dân. Cùng với phát triển sản xuất, cần chú trọng đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là lao động nông thôn và lao động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai các chính sách hỗ trợ, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả trong thực tế; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Giang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2026.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Giang đề nghị xã Si Ma Cai tập trung nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới; tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; phát triển nông nghiệp gắn với dược liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, chú trọng phát triển kinh tế số, đưa các sản phẩm đặc trưng của Si Ma Cai đến thị trường trong và ngoài tỉnh; hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng và nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai; tăng cường liên kết với xã Bắc Hà và các địa phương lân cận về du lịch, văn hóa, thương mại, giao thông và đô thị. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và các dịch vụ chăm sóc, phục vụ Nhân dân, nhất là tại địa bàn vùng cao, vùng còn nhiều khó khăn. Chủ động triển khai các nhiệm vụ thí điểm theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; kịp thời đánh giá kết quả, lựa chọn những mô hình hiệu quả để nghiên cứu nhân rộng...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Giang thăm một số mô hình may, thêu thổ cẩm tiêu biểu trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Giang đặc biệt lưu ý xã Si Ma Cai quan tâm công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong bối cảnh tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, điều chuyển, bố trí cán bộ, công tác tư tưởng càng phải được chú trọng, tạo sự đồng thuận, thống nhất và ổn định trong toàn hệ thống chính trị. Cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, qua đó tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.