Tập trung nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn để An Khê phát triển trong những tháng cuối năm 2026

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong quý III năm 2026, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo toàn diện, sâu sát, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của cấp trên phù hợp với thực tiễn địa phương. Hệ thống chính trị vận hành ổn định, tạo chuyển biến tích cực sau khi hoàn thành chủ trương tinh gọn bộ máy. Công tác phát triển đảng viên được chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đã tổ chức kết nạp được 109/109 đảng viên mới (đạt tỷ lệ 100% so với chỉ tiêu Thành ủy giao). Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kết quả khả quan; thu ngân sách: 459,857 tỷ đồng/592,6 tỷ đồng, đạt 77,60% chỉ tiêu thành phố giao; công tác giải ngân vốn đầu tư công tạo bước bứt phá mạnh mẽ với tổng số tiền là 95,900 tỷ đồng/122,617 tỷ đồng, đạt 78,21% so với kế hoạch giao. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh với việc hoàn thành cập nhật dữ liệu đảng viên 4.0, tỷ lệ đảng viên sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử và văn bản phát hành điện tử trên hệ điều hành tác nghiệp đạt 100%; cải cách hành chính được nâng cao với kết quả hoàn thành 03/03 tiêu chí theo quy định của Trung ương và thành phố; giải quyết dứt điểm 46/49 đơn thư thuộc thẩm quyền (đạt 93,8%) và tỷ lệ hài lòng của Nhân dân đạt 99,6%. Các chính sách người có công, bảo trợ xã hội được triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được triển khai quyết liệt; tổ chức điều tra, làm rõ 06 vụ/07 vụ (đạt tỷ lệ 85,7%); vận động Quỹ "Vì người nghèo" đạt 1,488 tỷ đồng và hỗ trợ an sinh xã hội hơn 01 tỷ đồng…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Khê Nguyễn Lê Mậu Cường phát biểu tại Hội nghị.

Phát biếu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Khê Nguyễn Lê Mậu Cường nhấn mạnh, trong những tháng còn lại năm 2026, cần đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, chuyển mạnh từ tư duy “bố trí đủ người” sang “bố trí đúng người, sử dụng đúng việc, phát huy đúng năng lực”, tạo nền tảng để xây dựng bộ máy chính trị tinh gọn hơn, làm việc phải tốt hơn, trách nhiệm phải rõ hơn và hiệu quả phải cao hơn. Đối với đầu tư công, ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho các hệ thống hạ tầng (kiệt, hẻm), cơ sở giáo dục, y tế phục vụ đời sống người dân. Đối với các dự án trọng điểm, phải xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có tính quyết định đến kết quả phát triển kinh tế - xã hội của phường trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Tinh thần xuyên suốt là: Tập trung nguồn lực, tập trung tháo gỡ và phải làm đến cùng. Dự án đưa vào danh mục đầu tư phải đáp ứng được các yêu cầu về tính cấp thiết, tính hiệu quả, phù hợp quy hoạch, nguồn lực, điểm nghẽn và thẩm quyền giải quyết. Tiếp tục đầu tư, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích. Riêng Khu di tích Nghĩa trủng Gò Đồ, tập trung hoàn thiện các điều kiện, phấn đấu khởi công trong tháng 12/2026. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn theo Kế hoạch hành động 100 ngày; các mô hình, giải pháp mới về chuyển đổi số phải có hiệu quả và khả năng nhân rộng. Chủ động phương án ứng phó thiên tai, mưa bão, ngập úng, không để bị động, bất ngờ. Trong cao điểm mưa bão, phải rà soát, kiểm tra thường xuyên các khu vực có nguy cơ ngập lụt cao như: Khe Cạn, Yên Thế - Bắc Sơn, Phần Lăng, khu vực Đình làng Nghi An (tổ 22) và tuyến đường 27m; chủ động phương án thoát nước, lực lượng, phương tiện và xử lý ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng bị động khi có mưa lớn, ngập úng…

PHƯƠNG KIẾM