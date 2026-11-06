Tập trung nguồn lực, tạo động lực phát triển các xã vùng ATK Chợ Đồn

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo với Đoàn công tác, đại diện các xã nêu những kết quả triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ vùng ATK, đầu tư kết cấu hạ tầng, giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát và xây dựng nông thôn mới.

Xã Yên Thịnh đã hoàn thành xây mới, sửa chữa 37/110 nhà tạm, nhà dột nát; dự kiến năm 2026 giảm 125 hộ nghèo. Xã đăng ký đầu tư 4 tuyến đường, triển khai 2 dự án văn hóa. Tuy nhiên, đến ngày 31-10, giải ngân vốn đầu tư phát triển mới đạt 26%, vốn sự nghiệp đạt 3% kế hoạch.

Lãnh đạo xã Chợ Đồn báo cáo tại buổi làm việc.

Xã Chợ Đồn đã xóa 5/13 nhà tạm, nhà dột nát, giảm 33 hộ nghèo, phấn đấu cả năm giảm 55 hộ; đồng thời triển khai các dự án trường học, chỉnh trang di tích, đô thị và cải thiện cơ sở khám bệnh. Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn, kinh phí đạt trên 50%. Xã kiến nghị sớm hoàn thiện, phê duyệt bản đồ quy hoạch để triển khai các công trình, dự án.

Xã Nghĩa Tá đăng ký thực hiện 4 tuyến đường cấp xã, 35 công trình cấp thôn; dự kiến giảm 365 hộ nghèo trong năm 2026. Tỷ lệ giải ngân hiện đạt thấp, việc triển khai các chính sách hỗ trợ còn chậm, hạ tầng nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Thành viên Đoàn công tác trao đổi tại buổi làm việc.

Ghi nhận những nỗ lực, tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong triển khai nhiệm vụ, chính sách đối với các xã ATK, Đoàn công tác cũng chỉ rõ những hạn chế cần tập trung khắc phục, nhất là tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp, tiến độ thực hiện một số chương trình, dự án chưa đáp ứng yêu cầu.

Đồng chí Trần Thị Lộc phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Lộc đề nghị các địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành; rà soát cụ thể từng nhiệm vụ, chủ động phối hợp với các sở, ngành để tháo gỡ khó khăn về cơ chế, thủ tục, quy hoạch và tổ chức thực hiện. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng thiết yếu, giải ngân hiệu quả các nguồn vốn, triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Đồng chí đề nghị việc thực hiện các chương trình, chính sách phải hướng đến hiệu quả thực chất, lấy sự cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và mức độ thụ hưởng của người dân làm mục tiêu; phát huy giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của địa bàn ATK, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.