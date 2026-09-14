Tập trung nguồn lực, tăng tốc thi công các cầu vượt sông Hồng
Với mục tiêu hoàn thành trước thềm Hội nghị APEC 2027, các dự án cầu vượt sông Hồng tại Hà Nội đang được tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công. Từ Tứ Liên, Trần Hưng Đạo đến Hồng Hà, Ngọc Hồi,... những công trình này không chỉ được đặt yêu cầu cao về tiến độ mà còn phải đảm bảo tính đồng bộ, góp phần mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực cho Thủ đô trong giai đoạn tới.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tap-trung-nguon-luc-tang-toc-thi-cong-cac-cau-vuot-song-hong-417663.htm