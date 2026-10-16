Tập trung nguồn lực, quyết tâm đưa tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 11% trở lên

Các đồng chí lãnh đạo thành phố chủ trì Hội nghị.

Dấu ấn toàn diện trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

9 tháng đầu năm 2026, Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng các Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 và 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Công tác chính trị, tư tưởng được chú trọng; tổ chức thành công Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chuỗi hoạt động kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng. TP tập trung vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, Đà Nẵng đã thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND TP và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trực thuộc Thành ủy; chuyển chức năng dân vận về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Cùng kỳ,TP điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 17 cán bộ chủ chốt; kết nạp 4.383 đảng viên (đạt gần 101,2% chỉ tiêu). Sau sắp xếp tổ chức Đảng ở thôn, tổ dân phố, toàn TP giảm 2.701 thôn, tổ dân phố và 993 chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh với 10 đoàn kiểm tra tại 93 xã, phường và 6 tổ chức Đảng; kiểm điểm 27 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có khuyết điểm, vi phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị về phòng ngừa vi phạm pháp luật ở người dưới 18 tuổi; Quy định về tiếp, đối thoại của công dân với Bí thư Thành ủy; đồng thời ban hành các Nghị quyết về đại đoàn kết toàn dân tộc, Đề án “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 - 2030. HĐND TP tổ chức 7 kỳ họp, ban hành 164 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đất đai, vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Kinh tế - xã hội phát triển khởi sắc

Đánh giá tại hội nghị khẳng định, kinh tế TP duy trì đà tăng trưởng liên tục qua các quý: quý I đạt 9,31%, quý II đạt 9,66% và quý III bứt phá 11,83%. Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng ước đạt 10,31%, đứng thứ 7/34 địa phương trong quý III và thứ 9/34 cả nước trong 9 tháng. Quy mô nền kinh tế ước đạt hơn 264.569 tỷ đồng, tăng gần 34.084 tỷ đồng so với cùng kỳ. Du lịch - dịch vụ tiếp tục đóng vai trò chủ đạo. Khách lưu trú 9 tháng ước đạt hơn 15,8 triệu lượt (tăng hơn 26%); trong đó khách quốc tế đạt hơn 7,7 triệu lượt (tăng hơn 28%), khách nội địa đạt hơn 8,1 triệu lượt (tăng hơn 24%). Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt hơn 56.973 tỷ đồng (tăng hơn 25%); doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 126.607 tỷ đồng (tăng 23,2%). Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 7,4 tỷ USD (tăng 10,7%). Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý III tăng 11,1% và 9 tháng tăng 10%.

Tính đến ngày 20-9-2026, thu hút vốn FDI đạt 686 triệu USD, gấp 2,5 lần cùng kỳ (lũy kế 1.169 dự án, hơn 11 tỷ USD); thu hút vốn trong nước đạt 186.017 tỷ đồng, gấp 1,7 lần cùng kỳ (lũy kế 2.070 dự án, 917.106,82 tỷ đồng). Thu ngân sách nhà nước đến ngày 30-9-2026 đạt 71,5 ngàn tỷ đồng (bằng 107,7% dự toán); chi ngân sách đạt 43,4 ngàn tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 6-10 đạt 13.332 tỷ đồng, bằng 77,55% kế hoạch Thủ tướng giao. TP đã khởi công, khánh thành 11 công trình chào mừng Quốc khánh với tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được bảo đảm. TP khánh thành 6 trường phổ thông liên cấp nội trú tại 6 xã biên giới đất liền. Chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ đã khám miễn phí cho hơn 2.426.000 lượt người, đạt 79,14%.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế: đùn đẩy, né tránh trách nhiệm vẫn còn; tháo gỡ vướng mắc cho một số dự án trọng điểm chưa đáp ứng yêu cầu; hạ tầng logistics chưa tương xứng; tội phạm ma túy, công nghệ cao và nguy cơ thiên tai còn diễn biến phức tạp.

Tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng yếu

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng yếu: Thứ nhất, tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, chuẩn bị động lực cho các năm tiếp theo; Duy trì tốc độ tăng trưởng quý IV từ 12,8 - 13,6% để đạt mục tiêu GRDP cả năm từ 11% trở lên; UBND TP cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng ngành. Về du lịch, cụ thể hóa Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, chuyển từ tăng số lượng sang nâng cao chất lượng và mức chi tiêu của du khách. Về công nghiệp, phát triển công nghệ cao, bán dẫn, điện tử, đẩy nhanh thủ tục dự án điện khí LNG Hòa Ninh. Khẩn trương hoàn thiện cơ chế cho Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế. Chuẩn bị Lễ công bố Quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 kết hợp Hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn ngay khi được Thủ tướng phê duyệt. Rà soát giải ngân 1.799 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, hoàn thành chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số.

Thứ hai, tháo gỡ điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và đầu tư công. Phân loại, xử lý 357 dự án vướng mắc theo Nghị quyết 29 của Quốc hội. Tập trung giải phóng mặt bằng cho 404 dự án với gần 47.000 hồ sơ. Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, có kịch bản thi công phù hợp mùa mưa bão. Đẩy nhanh tiến độ Bến cảng Liên Chiểu và các công trình giao thông liên vùng. Khẩn trương xử lý 1.281 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Thứ ba, xây dựng Đảng, hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp. Cụ thể hóa các nghị quyết Hội nghị TƯ 4 khóa XIV. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị; rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp xã, điều chuyển cán bộ không đáp ứng yêu cầu. Thực hiện giám sát thường xuyên theo Kế hoạch 117-KH/TU ngày 20-8-2026 về nâng cao chất lượng cán bộ phường, xã, đặc khu đến năm 2030. Đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm văn bản, tinh giản hội họp; đổi mới đánh giá cán bộ cuối năm; số hóa hồ sơ cán bộ và dữ liệu đảng viên.

Thứ tư, chủ động phòng, chống thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội. Tập trung phòng chống mưa bão, rà soát các điểm nguy cơ sạt lở, ngập sâu, an toàn hồ đập. Đẩy nhanh Đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai cho 7.174 hộ tại 160 khu, điểm tái định cư. Nâng cấp hệ thống thoát nước đô thị; chăm lo tốt cho người có công, hộ nghèo và giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhân dân.

Thứ năm, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo mạng; bảo đảm an ninh mạng, phòng cháy chữa cháy và trật tự an toàn giao thông.

Xác định quý IV có ý nghĩa quyết định, Bí thư Thành ủy yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ, rà soát từng chỉ tiêu, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu; gắn mục tiêu tăng trưởng trước mắt với chất lượng bền vững dài hạn. “Tôi đề nghị các cấp, ngành phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Quý IV không chỉ quyết định kết quả năm 2026 mà còn tạo đà cho năm 2027 và cả giai đoạn tiếp theo, đưa Đà Nẵng hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra” – Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.