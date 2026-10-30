Tập trung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng

Đường giao thông từ trung tâm xã đi bản Suối On được đầu tư bê tông, tạo thuận lợi cho bà con đi lại.

Trên công trường thi công tuyến đường liên xã Kim Bon - Đá Đỏ (huyện Phù Yên cũ), không khí lao động diễn ra khẩn trương. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ công trình. Tuyến đường có chiều dài 16,43 km, được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đến nay, công trình đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, thi công khoảng 90% khối lượng nền đường và đổ bê tông các ống cống trên toàn tuyến. Dự kiến, đầu tháng 11/2026, đổ bê tông mặt đường, phấn đấu hoàn thành công trình vào cuối năm 2026, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, thúc đẩy giao thương, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Anh Vàng A Lử, Bí thư Chi bộ bản Suối On, phấn khởi thông tin: Bản có 235 hộ, với 1.397 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Cuối năm 2025, tuyến đường Kim Bon - Đá Đỏ đi qua bản được đầu tư mở rộng lên 4 m. Bà con mong công trình sớm hoàn thành, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản. Khi đường thông suốt, thương lái có thể vào tận bản thu mua ngô, sắn, giúp người dân chủ động tiêu thụ sản phẩm, hạn chế tình trạng bị ép giá.

Thi công nền đường tuyến Kim Bon - Đá Đỏ (huyện Phù Yên cũ).

Cùng với đầu tư hạ tầng giao thông, xã Kim Bon quan tâm nâng cấp cơ sở vật chất trường học, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng cao. Tại điểm trường Dằn A, thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Kim Bon, hiện có 2 lớp với hơn 40 học sinh. Đầu năm 2026, xã ưu tiên nguồn lực từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để tu sửa điểm trường. Cô giáo Tòng Thị Tình, chủ nhiệm lớp 1, điểm trường Dằn A, phấn khởi nói: Tháng 9/2026, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp học sinh được học tập trong lớp học khang trang và an toàn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học điểm trường vùng cao.

Xã Kim Bon được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Kim Bon và Đá Đỏ, có diện tích 104 km², với hơn 1.700 hộ đồng bào dân tộc Mông, Dao, Mường sinh sống; cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, dân cư sống rải rác; địa hình chia cắt, việc liên kết giữa các vùng khó khăn, ảnh hưởng tới việc đi lại, giao thương trao đổi hàng hóa, nhất là các bản vùng cao. Trước thực trạng đó, cấp ủy, chính quyền xã Kim Bon huy động các nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phát huy hiệu quả phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện về cơ sở xây dựng nông thôn mới”. Với sự quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng, diện mạo của xã vùng cao Kim Bon có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Đến nay, xã có gần 50% số bản có đường giao thông đến bản được cứng hóa; 100% số hộ được sử dụng điện từ lưới điện quốc gia; 100% dân số nông thôn dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 7/9 bản có nhà văn hóa được cứng hóa.

Điểm trường Dằn A, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Kim Bon được sửa chữa, đáp ứng nhu cầu dạy học.

Dù đã được quan tâm đầu tư, kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã Kim Bon vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là hệ thống giao thông do nguồn lực hạn chế, địa hình chia cắt, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ và sạt lở đất. Xã còn 34 km đường trục chính của 5 bản chưa được bê tông hóa; tuyến đường từ quốc lộ 43 vào xã dài hơn 11 km xuống cấp nghiêm trọng. Ông Ngô Đức Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Bon, cho biết: Xã tổng hợp nhu cầu và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, với trên 10 dự án, tổng kinh phí trên 26 tỷ đồng, tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, văn hóa; tiếp tục vận động nhân dân tham gia hiến đất, góp công và giám sát thi công nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư. Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ đường đến bản được cứng hóa đạt 88,89%; có 98% trường học, nhà văn hóa được xây dựng kiên cố.

Với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước cùng sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, Kim Bon đang từng bước đổi thay. Những con đường bê tông nối dài đến từng bản, các công trình dân sinh ngày càng khang trang đã và đang mở ra cơ hội phát triển mới, góp phần xây dựng xã ngày càng phát triển.