Tập trung nguồn lực, phấn đấu quyết liệt rút ngắn tiến độ cải tạo môi trường sông Cầu Bây
Sáng 17/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông, Trưởng ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố đã kiểm tra thực địa tiến độ triển khai Dự án cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây trên địa bàn xã Gia Lâm, Bát Tràng và phường Long Biên.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tap-trung-nguon-luc-phan-dau-quyet-liet-rut-ngan-tien-do-cai-tao-moi-truong-song-cau-bay-246261117190419414.htm