Tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành thi công quốc lộ 14B trước Tết Âm lịch 2027

Giám đốc Sở Xây dựng Lê Thành Hưng chủ trì cuộc họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Cuộc họp tập trung làm rõ các nội dung theo yêu cầu của Bộ Xây dựng về giải quyết dứt điểm vướng mắc giải phóng mặt bằng; chỉ đạo của UBND thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B.

Dự án khởi công vào tháng 11/2023, tổng mức đầu tư hơn 788 tỷ đồng, tiến độ bàn giao quyết toán tháng 9/2026. Tuy nhiên, đến nay, dự án chậm tiến độ, chưa thể hoàn thành.

Đến thời điểm hiện tại, UBND xã Hòa Tiến đã có báo cáo khẳng định hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng (722/722 hồ sơ); trong đó vẫn còn 18 hồ sơ đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng và 12 hồ sơ thuộc dự án Vành đai phía Tây, xã đã có kế hoạch vận động và tổ chức bảo vệ thi công đến khi hoàn thành dự án.

Về việc người dân cản trở thi công tại các đoạn đầu tuyến từ sau nút cao tốc đến cầu Tuý Loan và đoạn qua nút Quảng Đà, Sở Xây dựng đã yêu cầu đơn vị bảo hiểm kiểm định, đánh giá hư hỏng để xác định giá trị đền bù.

Sở Xây dựng đề nghị UBND xã Bà Nà, xã Hòa Tiến hỗ trợ vận động người dân đồng thuận với mức chi trả bảo hiểm do rung chấn khi thi công móng mặt đường và tạo điều kiện để nhà thầu thi công hoàn thành thảm nhựa trong tháng 10/2026.

Trường hợp không bảo đảm thời gian, tổ chức bảo vệ thi công để hoàn thành đoạn tuyến trên và thực hiện các thủ tục đền bù bảo hiểm sau khi hoàn thành hạng mục móng mặt đường.

Dự án thi công quốc lộ 14B trì trệ, gây hệ lụy lớn đến người dân. Ảnh: PV

Theo Sở Xây dựng, việc tổ chức thi công trên công trường, thực tế nhiều vị trí chưa được nhà thầu tiếp cận để thi công. Việc tổ chức thi công chưa khoa học, việc huy động máy móc thiết bị và nhân lực chưa tương xứng với khối lượng còn lại và tiến độ yêu cầu.

Tình trạng công trình ngổn ngang, bụi mù, việc đào khuôn đường xong không triển khai nền đường để ngập nước, ảnh hưởng đời sống người dân.

Dự án thi công trì trệ do năng lực quản lý, năng lực nhà thầu và công tác phối hợp chưa tốt. Ảnh: PV

Tại cuộc họp, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung mọi nguồn lực, bổ sung đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực, tập kết đủ vật tư, vật liệu, bố trí nguồn lực tài chính, tổ chức thi công đồng loạt các mũi để có thể hoàn thành toàn bộ mặt đường và hệ thống an toàn giao thông trong tháng 10/2026; quyết tâm hoàn thành toàn bộ dự án và bàn giao đưa vào sử dụng trước Tết Âm lịch 2027.

Đề nghị UBND xã Hòa Tiến và Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm 18 hồ sơ đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao và 12 trường hợp còn vướng thuộc tuyến vành đai phía Tây, tổ chức bảo vệ thi công đối với các hồ sơ đã nhận tiền nhưng còn cản trở thi công theo kế hoạch thi công của nhà thầu.

Đồng thời, tập trung vận động người dân khu vực đoạn từ sau nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đến cầu Túy Loan và đoạn nút giao đường vào cầu Quảng Đà đồng thuận mức chi trả hỗ trợ bồi thường nứt nhà do rung chấn; tạo điều kiện để nhà thầu hoàn thành móng đường trong tháng 9/2026, thảm nhựa trong tháng 10/2026...