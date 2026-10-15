Tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị có đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường, đặc khu trên toàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự tại điểm cầu Quảng Trị - Ảnh: M.D

Ngày 24/8/2026, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 46/2026/QH16 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. Chương trình được hình thành trên cơ sở hợp nhất 4 chương trình MTQG trước đây, gồm: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển văn hóa; hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Tổng nguồn lực thực hiện khoảng 808.558 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 345.000 tỉ đồng, ngân sách địa phương là 395.392 tỉ đồng.

Chương trình được ban hành theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho địa phương trong việc chủ động quyết định và bố trí nguồn lực; chuyển trọng tâm từ số lượng sang chất lượng và tính bền vững; ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương cùng các địa phương đã tập trung đánh giá, thảo luận, xác định những nhiệm vụ, nội dung cốt lõi, cơ chế chỉ đạo, điều phối, phân công trách nhiệm cụ thể và tổ chức thực hiện chương trình theo Nghị quyết số 46/2026/QH16, ngày 24/8/2026 của Quốc hội và Nghị định số 387/2026/NĐ-CP, ngày 12/10/2026 của Chính phủ. Trên cơ sở đó, các địa phương báo cáo công tác chuẩn bị triển khai chương trình và những kiến nghị về khó khăn, vướng mắc, đề nghị các bộ, ngành hỗ trợ tháo gỡ.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: M.D

Đối với tỉnh Quảng Trị, hiện đã có 69/78 xã, phường, đặc khu xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu có 60% số xã đạt chuẩn và có tối thiểu 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại; không có xã, thôn đặc biệt khó khăn. UBND tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch phấn đấu cuối năm 2026, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 3,09%.

Để bảo đảm Chương trình MTQG phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035 được triển khai thống nhất, đồng bộ, liên tục, đúng mục tiêu, nhiệm vụ đã được Quốc hội phê duyệt, nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh Quảng Trị xác định, đó là: Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên để tăng cường chỉ đạo điều phối; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương; đẩy nhanh công tác giải ngân nguồn vốn kéo dài và nguồn vốn được phân bổ năm 2026, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2027, bảo đảm việc chuyển sang thực hiện chương trình mới không làm gián đoạn các nhiệm vụ, chính sách hỗ trợ và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, việc ban hành các nghị quyết của Quốc hội và nghị định của Chính phủ là bước thể chế hóa rất kịp thời các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội nhằm đổi mới toàn diện phương thức quản lý, tổ chức thực hiện chương trình MTQG, tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả các chính sách về phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, đặc biệt là các chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Để thực hiện chương trình có hiệu quả, thực chất, đồng chí Lê Minh Hưng yêu cầu, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 387/2026/NĐ-CP của Chính phủ; tạo chuyển biến rõ nét và khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo trong triển khai thực hiện. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đối tượng thụ hưởng. Tăng tính chủ động, sáng tạo của địa phương theo nguyên tắc địa phương thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả. Trong đó, lưu ý không trùng lặp trong phân bổ nguồn lực, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu bộ, ban, ngành, địa phương với nhiệm vụ, kết quả thực hiện.

Đồng chí Thủ tướng Chính phủ cũng đặc biệt lưu ý các địa phương tập trung giải ngân nhanh nguồn vốn các chương trình MTQG giai đoạn 2020-2025 đã được chuyển tiếp sang 2026. Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ lấy hiệu quả giải ngân và chất lượng thu hưởng của người dân để làm tiêu chí đánh giá các năm tiếp theo.