Tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ 'lá phổi xanh' Đà Nẵng

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng phát biểu giao nhiệm vụ tại Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Đà Nẵng.

Để hiểu hơn về công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố thời gian tới, phóng viên (PV) Báo Công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông Võ Hùng Nhân, Giám đốc BQL rừng phòng hộ và đặc dụng Đà Nẵng.

PV: Trước hết, xin chúc mừng ông vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc BQL rừng phòng hộ và đặc dụng Đà Nẵng! Xin ông chia sẻ về ý nghĩa chiến lược của việc sáp nhập hai BQL rừng phòng hộ và BQL rừng đặc dụng lần này đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng của thành phố?

Ông Võ Hùng Nhân: Việc sáp nhập BQL rừng phòng hộ và BQL rừng đặc dụng thành BQL rừng phòng hộ và đặc dụng Đà Nẵng là một chủ trương lớn, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 8/4/2026 của Chính phủ, Đề án 06/ĐA-UBND ngày 26/8/2026 của UBND thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường nhằm tinh gọn bộ máy, tránh chồng chéo về địa bàn cũng như chức năng, nhiệm vụ.

Đây được xem là bước ngoặt mang tính chiến lược trong công tác lâm nghiệp của Đà Nẵng. Việc hợp nhất này giúp tập trung đầu mối quản lý, quy về một đầu mối chỉ đạo thống nhất toàn bộ diện tích rừng phòng hộ và rừng đặc dụng trên địa bàn. Qua đó, nguồn lực về con người, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật và tài chính sẽ được điều tiết hợp lý, tối ưu hóa, tạo nên sức mạnh tổng hợp để nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học - vốn được xem là “lá phổi xanh” và bức tường thành sinh thái vô giá của thành phố.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Đà Nẵng.

PV: Trên cương vị người đứng đầu đơn vị mới sáp nhập, ông đánh giá đâu là những “điểm tựa” thuận lợi cơ bản nhất để Ban nhanh chóng ổn định và triển khai hiệu quả các mặt công tác trong thời gian tới?

Ông Võ Hùng Nhân: Thuận lợi lớn nhất của chúng tôi chính là sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường. Sự tin tưởng giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố vào chiều 28/10 vừa qua là động lực rất lớn cho cá nhân tôi cũng như tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động của Ban.

Bên cạnh đó, việc hai đơn vị tiền thân đã có bề dày kinh nghiệm, đội ngũ cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng chuyên trách tinh nhuệ, am hiểu địa bàn, tâm huyết với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là tài sản vô cùng quý giá. Sáp nhập giúp chúng tôi kế thừa toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu, bài học kinh nghiệm và quy chế phối hợp sẵn có với các lực lượng chức năng như Kiểm lâm, Công an, Quân đội và chính quyền các địa phương giáp ranh. Khi hợp nhất về một mối, công tác điều động lực lượng phối hợp, ứng cứu nhanh trong các tình huống khẩn cấp như cháy rừng hay vi phạm lâm luật sẽ linh hoạt và bám sát thực địa hơn rất nhiều.

PV: Bên cạnh những thuận lợi, việc quản lý một diện tích rừng tổng hợp rộng lớn, đa dạng về cả tính chất phòng hộ lẫn đặc dụng chắc chắn sẽ đặt ra không ít áp lực. Những khó khăn, thách thức lớn nhất mà đơn vị phải đối mặt là gì, thưa ông?

Ông Võ Hùng Nhân: Phải nhìn nhận thẳng thắn rằng khó khăn, thách thức phía trước là rất lớn. Thứ nhất là về áp lực quản lý địa bàn rộng lớn, địa hình đồi núi hiểm trở, chia cắt phức tạp kéo dài từ các dãy núi cao đến khu vực ven biển. Rừng đặc dụng đòi hỏi quy chuẩn nghiêm ngặt về lưu giữ, bảo tồn gen giống, động thực vật quý hiếm; trong khi rừng phòng hộ lại chịu áp lực lớn về giữ nguồn nước, chống sạt lở và phòng, chống cháy rừng trong mùa khô hạn.

Thứ hai, quá trình chuyển tiếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại lực lượng, xử lý tài sản công… giữa hai Ban sáp nhập đòi hỏi thời gian và sự khéo léo để tạo ra sự đoàn kết, đồng thuận cao nhất.

Thứ ba, áp lực từ tốc độ đô thị hóa, xây dựng hạ tầng giao thông ở khu vực miền núi, tình trạng xâm hại ranh giới rừng, bẫy bắt động vật hoang dã và nguy cơ cháy rừng do biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng thất thường. Điều này đòi hỏi lực lượng bảo vệ rừng không chỉ kiên cường, dũng cảm mà còn phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Ban lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Đà Nẵng.

PV: Để vượt qua thách thức, giữ vững an ninh rừng và phát huy tối đa hiệu quả sau sáp nhập, BQL rừng phòng hộ và đặc dụng Đà Nẵng sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào trong thời gian tới?

Ông Võ Hùng Nhân: Chúng tôi đã xác định các nhóm giải pháp trọng tâm cần bắt tay vào làm ngay. Một là, khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ chức, ban hành quy chế làm việc mới, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng phòng chuyên môn, trạm bảo vệ rừng trực thuộc, đảm bảo không bỏ trống địa bàn trong giai đoạn chuyển giao.

Hai là, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào công tác quản lý rừng, như sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam), ảnh vệ tinh, bản đồ số để giám sát diễn biến rừng, phát hiện sớm các điểm cháy và các hành vi tác động tiêu cực đến rừng.

Ông Võ Hùng Nhân, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Đà Nẵng.

Ba là, đặc biệt coi trọng công tác phối hợp liên ngành, với các địa phương. Ban sẽ chủ động ký kết các quy chế phối hợp với các lực lượng liên quan và các địa phương trong việc trao đổi thông tin, tuần tra truy quét, điều tra xử lý nghiêm các hành vi hủy hoại rừng, lấn chiếm đất rừng, săn bắt động vật hoang dã; đồng thời phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”.

Sau cùng, chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao đời sống cho bà con vùng đệm, để mỗi người dân sống gần rừng thành “cánh tay nối dài” cùng lực lượng chức năng chung tay bảo vệ rừng bền vững.

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này! Chúc ông và tập thể BQL rừng phòng hộ và đặc dụng Đà Nẵng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao!