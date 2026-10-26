Tập trung nguồn lực, hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2026, tỉnh Thái Nguyên được giao chỉ tiêu phát triển 5.661 căn nhà ở xã hội, gồm 4.826 căn để bán, cho thuê và 835 căn cho thuê.

Tính đến ngày 25-10, toàn tỉnh có 23 dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng quy mô 22.786 căn hộ. Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh đã cơ bản hoàn thành 1.592 căn; dự kiến từ nay đến hết năm hoàn thành thêm khoảng 1.129 căn.

Đại biểu dự Hội nghị.

Dự kiến trong quý IV/2026, tỉnh sẽ khởi công 3 dự án, gồm: Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc 2, Nhà ở xã hội Sông Công và Nhà ở xã hội thuộc Khu phố châu Âu bên bờ sông Cầu.

Đại diện Sở Xây dựng báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện các chủ đầu tư nêu một số khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Trong đó, nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội còn thiếu; giá vật liệu xây dựng tăng, gây áp lực lên chi phí đầu tư và việc cân đối giá bán.

Các đơn vị đề nghị có hướng dẫn, giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ dự án và quyền lợi của người mua nhà.

Đồng chí Nguyễn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, khẳng định: Tỉnh sẽ rà soát chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm số liệu chính xác, sát thực tế; đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư nỗ lực huy động nguồn lực, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch năm 2026.

Tỉnh sẽ kiến nghị Chính phủ xem xét cơ chế hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho người mua nhà ở xã hội, tạo điều kiện để người thu nhập thấp, công nhân tiếp cận nhà ở phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đánh giá cao sự quan tâm, chủ động của Thái Nguyên trong phát triển nhà ở xã hội. Đồng chí đề nghị tỉnh rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác số lượng nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân, làm cơ sở đánh giá đúng kết quả thực hiện và khả năng hoàn thành chỉ tiêu.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh, nhu cầu nhà ở của công nhân, người lao động ngày càng lớn, gắn với sự phát triển công nghiệp và đô thị hóa. Vì vậy, tỉnh Thái Nguyên cần thành lập tổ công tác bám sát từng dự án, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và duy trì chế độ báo cáo tiến độ hằng tháng; yêu cầu các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, thực hiện đúng cam kết.

Các dự án phải bảo đảm chất lượng công trình, an toàn, điều kiện sinh hoạt và giá bán hợp lý. Tỉnh cũng cần nghiên cứu phát triển nhà ở cho thuê, phù hợp với nhu cầu của người lao động.