Tháng 11/2026, Ban Quản lý rừng và bảo tồn thiên nhiên tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ 195 bóng đèn năng lượng mặt trời, trị giá gần 500 triệu đồng cho 5 xóm thuộc xã Võ Nhai.

Nội dung hỗ trợ tập trung vào những công trình, phần việc thiết thực như: lắp đặt đèn năng lượng mặt trời, xây dựng đường giao thông, mương bê tông, bể dự trữ nước sạch, công trình điện và cấp phát gà giống phục vụ phát triển chăn nuôi.

Mô hình hỗ trợ đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân vùng đệm, góp phần cải thiện hạ tầng dân sinh, tạo điều kiện phát triển sản xuất và nâng cao đời sống. Các hoạt động này gắn với giao khoán bảo vệ rừng, tuyên truyền, vận động người dân tham gia quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng.

Trước khi sắp xếp, các Ban quản lý rừng, Ban Quản lý khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh vật cảnh của tỉnh đã hỗ trợ trên 100 thôn, xóm vùng đệm, với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng.

Từ ngày 1/8/2026, Ban Quản lý rừng và bảo tồn thiên nhiên tỉnh Thái Nguyên đi vào hoạt động, hiện được giao quản lý trên 45.804ha rừng và đất lâm nghiệp.