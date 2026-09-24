Tập trung nguồn lực, đồng hành cùng sự phát triển kinh tế miền núi Việt Nam

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, một số địa phương, các tổ chức, hội bạn, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội, cùng các Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Cố vấn, Ban Kiểm tra và hội viên của Hội.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo chương trình, Đại hội được tiến hành qua hai phiên. Phiên thứ nhất tập trung đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ II (2021-2026), thảo luận phương hướng nhiệm kỳ III, công tác sửa đổi Điều lệ và tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa III. Phiên chính thức công bố kết quả bầu cử, ra mắt Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo nhiệm kỳ mới, đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội.

Phát huy vai trò cầu nối, huy động nguồn lực xã hội

Nhiệm kỳ II diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều thay đổi quan trọng, cùng những thách thức ngày càng rõ nét từ thiên tai, biến đổi khí hậu, sạt lở, ngập lụt, đặc biệt tại các địa bàn miền núi. Trong bối cảnh đó, Hội xác định tiếp tục phát huy vai trò là “cánh tay nối dài” của cơ quan Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, là cầu nối quy tụ nguồn lực xã hội phục vụ sự phát triển của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã triển khai nhiều hoạt động tư vấn, hỗ trợ liên quan đến quy hoạch, phát triển du lịch, bảo tồn văn hóa, phát triển sản phẩm địa phương, bảo tồn hệ sinh thái và kết nối các hoạt động phát triển kinh tế tại nhiều địa phương.

Đoàn chủ tịch

Cùng với đó, Cơ quan Đại diện phía Nam của Hội đã tham gia và tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, nông nghiệp, du lịch, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Đáng chú ý, 5 Ủy viên Ban Chấp hành Hội đã và đang tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các khóa, thường xuyên tham gia góp ý, kiến nghị đối với những vấn đề liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đoàn thư ký

Bên cạnh những kết quả đạt được, Nghị quyết Đại hội thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong nhiệm kỳ II như chưa bố trí được nơi làm việc ổn định; việc thành lập các đơn vị trực thuộc còn chưa đáp ứng yêu cầu; mối quan hệ hoạt động giữa Ban Chấp hành và Ban Thường vụ chưa thật sự chặt chẽ; nguồn kinh phí và nhân sự chuyên trách còn hạn chế; công tác phát triển, hỗ trợ hội viên chưa đạt yêu cầu đề ra.

Ông Bế Trường Thành – Chủ tịch Hội phát biểu

Việc nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế là cơ sở để Hội xác định rõ hơn yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả phối hợp trong nhiệm kỳ mới.

Đặt trọng tâm vào nghiên cứu, chuyển đổi số và phát triển bền vững

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội xác định tiếp tục triển khai chương trình hành động với nhiều nhiệm vụ cụ thể, trong đó chú trọng phát huy vai trò của Viện Kinh tế - Xã hội vùng dân tộc trực thuộc Hội.

Theo Nghị quyết, Viện sẽ ưu tiên nghiên cứu những vấn đề cấp thiết đang tác động trực tiếp đến vùng miền núi như biến đổi khí hậu và sinh kế cộng đồng; chuyển đổi số trong nông nghiệp và giáo dục vùng cao; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; di cư lao động và đô thị hóa nông thôn miền núi. Kết quả nghiên cứu được định hướng gắn với việc đề xuất giải pháp, khuyến nghị chính sách cụ thể.

Ông Trần Việt Trung - Phó Chủ Tịch Hội phát biểu

Hội cũng đặt mục tiêu tăng cường hợp tác với các cơ quan khoa học, trường đại học và tổ chức quốc tế; đẩy mạnh hoạt động đào tạo, tư vấn, phản biện; tổ chức các nhóm nghiên cứu liên ngành nhằm giải quyết những vấn đề có tính liên kết giữa phát triển kinh tế, giảm nghèo, bảo vệ rừng, bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch.

Đối với Cơ quan Đại diện phía Nam, Hội định hướng tiếp tục phát huy vai trò trong chuyển đổi số và khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và tăng cường hợp tác quốc tế. Việc nghiên cứu hình thành đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp miền núi tại TP.HCM cũng được đặt ra nhằm kết nối sản phẩm, dự án của các địa phương miền núi với doanh nghiệp, nhà đầu tư và thị trường.

Đồng thời, Hội định hướng hình thành các câu lạc bộ chuyên đề trực thuộc nhằm tập hợp hội viên theo lĩnh vực, thu hút tình nguyện viên và đối tác, tạo thêm các kênh triển khai linh hoạt những sáng kiến hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đồng hành với các chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Một trong những định hướng quan trọng được Đại hội xác định là tham gia, hỗ trợ, phối hợp triển khai một số nội dung trong Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các nội dung tập trung vào phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững; phát triển giáo dục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch; chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện bình đẳng giới; giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; hỗ trợ các nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm còn nhiều khó khăn; tăng cường truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hội cũng xác định tiếp tục thực hiện công tác phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng chính sách liên quan đến quyền lợi hội viên; nghiên cứu đề xuất các cơ sở pháp lý cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát triển bền vững. Đồng thời, từng bước xây dựng mạng lưới văn phòng đại diện, chi hội tại một số tỉnh, thành phố và các đơn vị chuyên môn đáp ứng yêu cầu hoạt động trong giai đoạn mới.

Kiện toàn tổ chức, tạo nền tảng cho nhiệm kỳ mới

Tại Đại hội, công tác tổ chức được đặc biệt chú trọng. Đại hội đã tiến hành các bước bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ III và các chức danh lãnh đạo Hội theo quy định. Chương trình điều hành xác định Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa III sau khi được bầu sẽ họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh lãnh đạo.

Theo kết quả được công bố tại Đại hội, TS. Lò Giàng Páo được Ban Chấp hành khóa III bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi Việt Nam. Các Phó Chủ tịch gồm ông Nguyễn Đức Thiện, Trần Việt Trung, Nguyễn Nhật Hải và Trần Quý. Ban Kiểm tra gồm ông Nguyễn Nhật Hải giữ chức Trưởng ban và ông Nguyễn Mạnh Quang giữ chức Phó Trưởng ban.

Nghị quyết Đại hội đồng thời xác định yêu cầu hoàn thiện Điều lệ Hội sửa đổi, bổ sung trình Bộ Nội vụ phê duyệt; xây dựng các quy chế hoạt động, quy chế tài chính và các văn bản quản lý nội bộ phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường gắn kết với cơ quan quản lý nhà nước để đề xuất được giao thực hiện các dự án, đề án, chương trình mục tiêu và các hoạt động phù hợp với chức năng của Hội.

Việc kiện toàn tổ chức được đặt trong tổng thể yêu cầu nâng cao năng lực hoạt động, tăng cường kết nối hội viên, mở rộng mạng lưới và tập trung nguồn lực cho những nhiệm vụ thiết thực đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Mở ra chặng đường mới

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra khóa III ra mắt Đại hội, thể hiện quyết tâm tiếp tục kế thừa những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ trước và tổ chức triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội thông qua. Chương trình Đại hội cũng dành thời gian tri ân TS. Bế Trường Thành, nguyên Chủ tịch Hội khóa I, II và các cá nhân đã có nhiều năm đồng hành cùng quá trình xây dựng, phát triển Hội.

TS. Lò Giàng Páo phát biểu nhận nhiệm vụ

Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi Việt Nam nhiệm kỳ III (2026-2031) được thông qua tại Hà Nội và giao Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tiếp tục hoàn thiện, báo cáo cơ quan Đảng, Nhà nước và toàn thể hội viên.

Với những định hướng được xác lập, nhiệm kỳ III đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực tổ chức, phát huy trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, doanh nghiệp, doanh nhân và hội viên; qua đó tăng cường khả năng kết nối nguồn lực xã hội, đồng hành cùng các địa phương và cộng đồng trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn mới.