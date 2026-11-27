Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị.

Năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành thu chi ngân sách nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhằm tăng thu, tiết kiệm chi, chống thất thu ngân sách đi đôi với việc cải thiện môi trường đầu tư, khai thác tốt các nguồn vốn để thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ của tỉnh.

Năm 2027, Thái Nguyên dự kiến thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 35.600 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất 7.000 tỷ đồng. Cùng với bảo đảm nguồn thu, tỉnh đặt yêu cầu đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn, đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư công.

Để khắc phục tình trạng dồn thanh toán vào cuối năm, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư lập tiến độ theo tháng, quý cho từng dự án, phối hợp bàn giao mặt bằng và thanh toán ngay khi có khối lượng được nghiệm thu.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Theo phương án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, UBND tỉnh Thái Nguyên dự kiến có thể cân đối 50.427 tỷ đồng vốn đầu tư công cấp tỉnh. Gần 30% số vốn này dành cho hai công trình gồm: tuyến đê Hữu Cầu chống ngập khu vực trung tâm tỉnh và tuyến đường liên kết Thái Nguyên - Tuyên Quang, kết nối với cao tốc CT.07.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Riêng năm 2027, trong tổng số 10.717 tỷ đồng vốn đầu tư công dự kiến, phương án phân bổ dành 3.013 tỷ đồng cho tuyến đê Hữu Cầu. Về nguồn vốn trung hạn, ngân sách địa phương dự kiến bảo đảm 29.951 tỷ đồng. Trong 20.476 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương, tỉnh đã được giao 9.521 tỷ đồng, phần còn lại là vốn dự kiến.

Đáng chú ý, nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh dự kiến đóng góp 19.500 tỷ đồng, tương đương khoảng 65% phần vốn địa phương. Tiến độ thu khoản này có ý nghĩa trực tiếp đối với việc bố trí vốn cho các công trình. Năm 2026, dù thu tiền sử dụng đất trên toàn tỉnh ước vượt dự toán chủ yếu thu từ cấp xã, nguồn thu ở cấp tỉnh vẫn chậm so với yêu cầu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, tỉnh cần quyết liệt hơn nữa trong điều hành tài chính, ngân sách và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ trực tiếp tạo nguồn lực, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tập trung cao nhất hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; đồng thời chủ động xây dựng dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2027 chặt chẽ, đồng bộ, sát thực tiễn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Hội nghị.

Công tác thu ngân sách phải được tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm trước hết đáp ứng đầy đủ nhiệm vụ chi năm 2027, không để bị động trong cân đối nguồn lực. Đặc biệt, nhiệm vụ tăng thu ngân sách phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó phát huy vai trò, trách nhiệm của 92 xã, phường.

Đồng chí yêu cầu rà soát kỹ từng khoản thu, từng nhiệm vụ chi; mỗi đồng ngân sách phải có địa chỉ cụ thể, được tính đúng, tính sát, sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả cao nhất.

Tỉnh kiên quyết tiết kiệm chi thường xuyên, chi hành chính, dành nguồn lực cho đầu tư phát triển, đồng thời bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội.

Đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tăng cường phối hợp, kiểm tra, đôn đốc giữa các cơ quan, đơn vị; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến thực chất trong điều hành ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công.

Việc phân bổ, sử dụng nguồn lực phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, nhanh nhất, hiệu quả nhất, không để sự chậm trễ trong điều hành làm lỡ cơ hội phát triển của tỉnh.