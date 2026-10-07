Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm cho gia đình chính sách

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: N.L

Theo rà soát, toàn tỉnh hiện có 3.112 hộ gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ khó khăn về nhà ở, trong đó 940 hộ cần xây mới, 2.172 hộ cần sửa chữa, với tổng kinh phí hơn 202,6 tỉ đồng. Đến ngày 5/10, nguồn lực đã huy động và cam kết hỗ trợ 65,166 tỉ đồng; 566 hộ đã được hỗ trợ với kinh phí gần 49 tỉ đồng.

Tuy nhiên, vẫn còn 2.546 hộ chưa được hỗ trợ, với nhu cầu kinh phí hơn 154,7 tỉ đồng. Sau khi tính các nguồn lực dự kiến tiếp tục phân bổ, chương trình vẫn còn thiếu hơn 134,5 tỉ đồng. Tiến độ triển khai hiện còn chậm, mới có 237 nhà khởi công và 19 nhà hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao.

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.L

Đối với chương trình xóa nhà tạm cho con đẻ người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học, toàn tỉnh có 384 trường hợp được phê duyệt hỗ trợ. Đến nay, 69 nhà đã hoàn thành, 116 nhà đang xây dựng. Trong thời gian chờ nguồn kinh phí Trung ương, tỉnh đã tạm cấp 27,45 tỉ đồng từ ngân sách địa phương để triển khai. Tỉnh Quảng Trị phấn đấu hoàn thành 2 chương trình trước ngày 19/5/2027, góp phần giúp các gia đình chính sách sớm ổn định cuộc sống.

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.L

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về tiến độ thực hiện, những khó khăn trong rà soát đối tượng, tổ chức thi công, bố trí kinh phí và phối hợp ở cơ sở; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đúng chính sách và đúng tiến độ.

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.L

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và chương trình xóa nhà tạm cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với các gia đình chính sách.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.L

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành trước ngày 19/5/2027, đồng chí đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tăng cường kiểm tra, rà soát, theo dõi, đôn đốc các địa phương. Riêng đối với chương trình xóa nhà tạm cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, phải hoàn thành trong quý I/2027. Địa phương nào không bảo đảm tiến độ phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thông qua kết quả thực hiện chương trình để đánh giá trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.L

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng yêu cầu Đảng ủy các xã, phường, đặc khu xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện cụ thể theo tuần, tháng, quý; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phân bổ nguồn lực còn lại sau huy động xã hội hóa; đồng thời đẩy mạnh vận động các nhà tài trợ, mạnh thường quân và các nguồn lực hợp pháp khác hỗ trợ chương trình. Nếu đến cuối năm 2026 vẫn còn thiếu kinh phí, Đảng ủy UBND tỉnh tham mưu, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phương án ứng ngân sách để bảo đảm nguồn lực, hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2027.

Đồng chí Đào Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.L

Đồng chí cũng yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thành lập tổ công tác do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm tổ trưởng, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc những địa phương triển khai chậm.

Đối với chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ, tiếp tục đẩy mạnh vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội để hỗ trợ các hộ gia đình; trong đó, cấp tỉnh tập trung chủ trì, điều phối nguồn lực thực hiện chương trình.