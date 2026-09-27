Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh

Cùng đi có đại diện lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, lãnh đạo các sở, ngành liên quan, đại diện Tập đoàn Đèo Cả và các nhà thầu thi công dự án.

Thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đoạn qua địa bàn xã Văn Lãng (Lạng Sơn). Ảnh minh họa: Văn Đạt/TTXVN.

Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra thực địa dọc tuyến từ Km23+000 (xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) đến Km93+350 (xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng). Tại công trường, các nhà thầu đang tập trung triển khai đồng bộ các hạng mục như đào bạt mái, đắp mở rộng nền đường, thi công cấp phối đá dăm và gia cố mái ta luy. Một số đoạn đã hoàn thành công tác đào bạt mái và chuyển sang các hạng mục hoàn thiện nền đường; trong đó, khu vực hầm số 4 (nhánh phải) đã hoàn thành 100% công tác khoan đào. Các mũi thi công còn lại tiếp tục được đẩy mạnh tại các vị trí đã bàn giao mặt bằng.

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài hơn 121 km (qua tỉnh Lạng Sơn khoảng 52 km, qua tỉnh Cao Bằng hơn 69 km) với tổng mức đầu tư trên 26.184 tỷ đồng, được quy hoạch triển khai hoàn chỉnh theo quy mô nền đường rộng 22 m. Đến nay, đối với đoạn Km0 - Km93+350, các hạng mục nền đường, cống hộp, cầu và hầm chui theo quy mô giai đoạn 1 cơ bản hoàn thành. Khối lượng bê tông nhựa đạt khoảng 75,6 km bên phải tuyến và 23,6 km bên trái tuyến, đưa tổng sản lượng xây lắp đạt hơn 10.296 tỷ đồng, tương đương 70,55% khối lượng toàn đoạn (riêng phần giai đoạn 1 đạt 79,81%). Đối với đoạn từ Km93+350 đến Km121+060, các đơn vị đang duy trì 10 mũi thi công mở đường công vụ, làm cửa hầm, bãi đúc dầm và cọc khoan nhồi cầu, đạt sản lượng xây lắp hơn 505 tỷ đồng (tương đương 9,33%).

Ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, về kế hoạch tiến độ, đoạn Km0 - Km61+700 phấn đấu đưa vào khai thác có kiểm soát trước ngày 31/12/2026 và vận hành chính thức trước ngày 30/4/2027. Đoạn Km61+700 - Km93+350 dự kiến hoàn thành thảm bê tông nhựa trước ngày 31/12/2026 để đưa vào khai thác chính thức trước ngày 30/4/2027. Phân đoạn còn lại từ Km93+350 đến Km121+060 quyết tâm hoàn thành toàn bộ khối lượng xây lắp trong quý IV/2027 và đưa vào vận hành chính thức trong quý I/2028.

Qua kiểm tra thực địa, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của chính quyền địa phương, chủ đầu tư cùng các nhà thầu trong việc bảo đảm tiến độ thi công thời gian qua. Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư, tổ chức thi công đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ trên những đoạn đã có mặt bằng, đồng thời siết chặt quản lý chất lượng công trình và bảo đảm an toàn lao động. Người đứng đầu Bộ Xây dựng cũng đề nghị tỉnh Cao Bằng chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và bố trí nguồn vốn, phấn đấu thông xe theo đúng kế hoạch đề ra, sớm đưa tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh vào khai thác hiệu quả.