Tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, tránh dàn trải và lãng phí ngân sách Nhà nước

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh Lai Châu; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Lê Minh Hưng - Thủ tướng Chính phủ cùng các Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.

Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 được định hướng triển khai theo mô hình quản lý, chỉ đạo và điều phối thống nhất từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm phân định rõ trách nhiệm quản lý ngành, quản lý nguồn lực và tổ chức thực hiện. Nguyên tắc xuyên suốt là mỗi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ có một cơ quan chủ trì; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tinh gọn bộ máy, không phát sinh đầu mối quản lý Nhà nước và không làm tăng biên chế.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến.

Ở Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương được tổ chức nhằm giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối và xử lý các vấn đề chung, quan trọng, liên ngành. Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện chung và quản lý các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công. Bộ Tài chính chủ trì cân đối, tham mưu phân bổ ngân sách Trung ương, hướng dẫn quản lý, sử dụng và tổng hợp tình hình giải ngân. Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực chịu trách nhiệm cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu, ban hành hoặc trình ban hành tiêu chuẩn, định mức, hướng dẫn chuyên môn và đánh giá kết quả thực hiện.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.

Tại địa phương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện nhiệm vụ thường trực, Văn phòng điều phối giúp việc được bố trí theo hướng chuyên trách, tinh gọn, hiệu quả. UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn lực, phân cấp và tổ chức thực hiện Chương trình trên địa bàn. UBND cấp xã trực tiếp triển khai các nhiệm vụ theo phân cấp, phân quyền, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện, không thành lập tổ chức phối hợp liên ngành riêng.

Cơ chế phân công trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương được xác định rõ theo hướng Trung ương tập trung xây dựng cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, định mức, hướng dẫn chuyên môn và quản lý các hệ thống dùng chung; địa phương trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đối với địa bàn và đối tượng thụ hưởng. Mỗi nhiệm vụ được giao cơ quan chủ trì và bố trí nguồn lực tương ứng, hạn chế trùng lặp giữa các cấp ngân sách.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị.

Trong tổ chức triển khai, các nhiệm vụ trọng tâm được xác định cụ thể, gắn với tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan. Các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn chuyên môn, cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 2026 - 2030 và hằng năm; tham mưu phân bổ, giao kế hoạch vốn, dự toán ngân sách năm 2026 và chuẩn bị nguồn lực cho năm 2027. Các địa phương tập trung kiện toàn bộ máy chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện, đẩy nhanh giải ngân vốn, xử lý các nhiệm vụ chuyển tiếp, đồng thời bảo đảm chính sách hỗ trợ và quyền lợi hợp pháp của người dân được thực hiện liên tục, hiệu quả.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung vào các kiến nghị, giải pháp phân cấp, phân quyền, chuyển tiếp các điều kiện triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026 – 2035…

Đồng chí Lê Minh Hưng - Thủ tướng Chính phủ kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng – Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương nhấn mạnh: Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quốc hội. Tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, tránh dàn trải và lãng phí ngân sách Nhà nước. Phân cấp, phân quyền cần đi đôi với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện. Bộ chuyên ngành hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn chuyên môn trước ngày 25/10/2026. Địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn và kiện toàn ban chỉ đạo cấp tỉnh. Về cơ chế phối hợp và quản lý dữ liệu: đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng hệ thống phần mềm hỏi đáp để tháo gỡ vướng mắc kịp thời cho địa phương. Thiết lập cơ sở dữ liệu chung để theo dõi, giám sát và báo cáo tiến độ chương trình. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thường trực và các bộ ngành liên quan.