Tập trung nguồn lực cho chặng nước rút

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được các địa phương chú trọng. TRONG ẢNH: Giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bà Nà. Ảnh: HÀN NGUYÊN

Điểm sáng thu ngân sách

Thông báo số 252-TB/TU ngày 2/10/2026 Kết luận của Thường trực Thành ủy tại hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý III/2026 đánh giá, trong 9 tháng của năm 2026, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản thông suốt, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; cải cách hành chính trong toàn hệ thống Đảng được đẩy mạnh. Ở cơ sở, nhiều địa phương đạt kết quả nổi bật.

Theo báo cáo của Đảng ủy xã Việt An, qua 9 tháng triển khai, công tác cải cách hành chính, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đạt kết quả tích cực. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đạt tỷ lệ cao (99,92%).

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đến ngày 30/9 đạt 45,59%. Tổng thu ngân sách nhà nước đến cuối tháng 9/2026 đạt 264 tỷ đồng, bằng 109,4% nghị quyết HĐND xã.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Khê Phan Tấn Dũng thông tin, An Khê đã tập trung tăng cường lãnh đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phường triển khai quyết liệt công tác thu ngân sách với tổng số thu 459,8 tỷ đồng, đạt 77,6% chỉ tiêu thành phố giao (tính đến 5/10) và tạo bước bứt phá trong giải ngân vốn đầu tư công theo dự toán năm 2026 với tổng kinh phí là 95,9 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch giao.

Cùng với đó, phường chú trọng nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số với các mô hình Kiosk thông minh, bản sao số tài liệu điện tử.

Cán bộ xã Phú Ninh hỗ trợ người dân giao dịch nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: PHÚ NINH

Trong khi đó, Chủ tịch UBND phường Hải Vân Nguyễn Thúc Dũng cho biết, tính đến ngày 30/9, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 13.669 tỷ đồng, đạt 238,9% dự toán thành phố giao. Phường đã tập trung các giải pháp phát triển thương mại dịch vụ; ứng dụng thương mại điện tử và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Địa phương phối hợp với các sở ngành thành phố triển khai công tác bồi thường giải tỏa đối với các dự án mới như khu thương mại tự do; dự án nâng cấp, mở rộng đường tránh Nam hầm Hải Vân; dự án đoạn tuyến nối ĐT601 lên đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên và đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thực hiện, dự án tồn đọng. Đến cuối tháng 9/2026, tổng giá trị giải ngân các dự án trên địa bàn đạt 109 tỷ đồng, tương đương 78,4% kế hoạch.

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Kết quả tích cực sau 9 tháng tạo nền tảng quan trọng, song các địa phương cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế cần tập trung xử lý. Theo đó, về phát triển kinh tế - xã hội, một số chỉ tiêu còn chậm so với yêu cầu, nhất là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công.

Quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường tại một số khu vực còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm; đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Khê Phan Tấn Dũng cho biết, địa phương tập trung triển khai các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán từ 10% trở lên so với chỉ tiêu thành phố giao. Cùng với đó, đôn đốc, cưỡng chế giảm nợ đọng thuế; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đây là những giải pháp nhằm tạo thêm nguồn lực cho thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm.

Kết nạp đảng viên mới tại phường An Khê. Ảnh: HÀN NGUYÊN

Đối với xã Việt An, Bí thư Đảng ủy xã Trần Thị Hằng cho hay, địa phương tập trung tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2026, xây dựng kế hoạch năm 2027 và triển khai các cơ chế hỗ trợ sản xuất.

Đồng thời hoàn thành phê duyệt Quy hoạch chung xã Việt An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đúng tiến độ; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các công trình, dự án; quyết toán các dự án hoàn thành, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; duy trì, nâng cao tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030; thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

Chia sẻ giải pháp của phường Hải Vân, ông Nguyễn Thúc Dũng cho hay, địa phương sẽ tập trung các giải pháp thu ngân sách, đẩy mạnh tăng thu, chống thất thu thuế; hoàn thành xử lý, khai thác, sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ quyết toán các công trình, dự án đầu tư chuyển tiếp năm 2025, năm 2026; huy động, cân đối nguồn lực thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản. Phường sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, tài nguyên, khoáng sản, đất đai và môi trường.