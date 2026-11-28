Các đại biểu dự Hội nghị.

Theo báo cáo, trong năm 2026, các địa phương đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đạt nhiều kết quả tích cực.

Xã Bạch Thông có 30/32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 2 nhóm chỉ tiêu chưa có cơ sở đánh giá; xã Phủ Thông có 21/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 7 chỉ tiêu chưa đánh giá; xã Vĩnh Thông có 35/38 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 1 chỉ tiêu chưa đánh giá, 2 chỉ tiêu không đạt; xã Cẩm Giàng có 28/35 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 5 chỉ tiêu chưa đánh giá, 2 chỉ tiêu không đạt.

Lãnh đạo xã Bạch Thông phát biểu tại Hội nghị.

Đối với việc thực hiện Đề án số 10-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Đổi mới và nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND 2 cấp giai đoạn 2026-2031”, các xã cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 theo kế hoạch.

Tỷ lệ đại biểu HĐND có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên đạt 100%; việc tổ chức kỳ họp, ban hành nghị quyết bảo đảm trình tự, thủ tục. Hoạt động giám sát, khảo sát và tiếp xúc cử tri được duy trì.

Các địa phương cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chữ ký số, triển khai kỳ họp, phiên họp không giấy.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Lộc phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Lộc ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu năm 2026.

Đồng chí cho biết, những ý kiến, kiến nghị của các địa phương sẽ được tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, định hướng chỉ đạo. Các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, phối hợp giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Từ nay đến hết năm 2026, các địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung rà soát những nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa hoàn thành, chủ động tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra.