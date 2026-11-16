Tập trung nghiên cứu, từng bước làm chủ công nghệ phục vụ hạ tầng chiến lược

Tham dự sự kiện có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ngành xây dựng.

Phát biểu khai mạc chuỗi sự kiện, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, thời gian qua, Bộ Xây dựng đã tích cực triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều công nghệ tiên tiến như Mô hình thông tin công trình BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình, vật liệu mới và các giải pháp kỹ thuật hiện đại đã được nghiên cứu, ứng dụng trong thiết kế, thi công và quản lý vận hành, khai thác các công trình xây dựng, giao thông.

Bộ Xây dựng cũng chủ động xác định, đề xuất, được Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và đang triển khai 6 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, hướng tới từng bước làm chủ công nghệ. Bộ Xây dựng đã triển khai và tiếp nhận 761 sản phẩm đề xuất từ 53 cơ quan, đơn vị, trong và ngoài Bộ. Hội đồng Khoa học Bộ Xây dựng đã đánh giá, lựa chọn được 138 sản phẩm tiêu biểu để công bố trên Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Bộ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Bộ Xây dựng.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Bộ Xây dựng đã hoàn thành đưa vào vận hành 10/10 cơ sở dữ liệu, đồng bộ hơn 11 triệu bản ghi với Trung tâm Dữ liệu quốc gia; tỷ lệ thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 96,8%. Những kết quả này từng bước tạo nền tảng để đổi mới phương thức quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển ngành Xây dựng.

Phát biểu tại sự kiện, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, ngành xây dựng giữ vị trí nền tảng, có vai trò kiến tạo không gian phát triển, đi trước mở đường cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực chủ yếu nâng cao chất lượng phát triển của ngành.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại sự kiện.

Phó thủ tướng Thường trực nêu rõ, yêu cầu đặt ra cho ngành trong giai đoạn phát triển mới là rất nặng nề với hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược, những bài toán bức thiết của đô thị lớn đang đòi hỏi những lời giải căn cơ bằng khoa học và công nghệ.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trước hết là hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn, quy chuẩn, biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh.

Tập trung nghiên cứu và từng bước làm chủ công nghệ phục vụ hạ tầng chiến lược. Trong đó, đối với đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, phải gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng cao năng lực vận hành, bảo trì. Mỗi dự án lớn cần tạo cơ hội cho doanh nghiệp, viện, trường trong nước tham gia nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, tích hợp và thử nghiệm theo lộ trình phù hợp.

Bên cạnh đó, phát triển dữ liệu dùng chung, đổi mới phương thức quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cần lấy những vấn đề thiết thực của người dân và doanh nghiệp làm cơ sở xác định nhiệm vụ đổi mới sáng tạo.

Phó thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, mọi nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phải hướng tới giải quyết những vấn đề cấp bách của cuộc sống: Xử lý ngập úng, ùn tắc giao thông, bảo vệ môi trường đô thị, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để kết nối vận tải đa phương thức, nâng cao hiệu quả logistics. Đặc biệt, trong phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cần kết hợp đồng bộ giải pháp thiết kế, công nghệ thi công lắp ghép hiện đại và vật liệu mới, để giảm giá thành, nâng cao chất lượng công trình.

Cùng với đó, phát triển nhân lực chất lượng cao và tăng cường liên kết giữa Nhà nước - nhà trường, viện nghiên cứu - doanh nghiệp. Đưa sản phẩm nghiên cứu vào ứng dụng và tăng cường kỷ luật thực hiện.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc bày tỏ tin tưởng, với truyền thống, trí tuệ, khát vọng của đội ngũ cán bộ, nhà khoa học, kỹ sư, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp, ngành xây dựng sẽ đạt được bước phát triển mới, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu tăng trưởng hai con số và xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, tự chủ, tự cường.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại sự kiện.

Tại chuỗi sự kiện, đã diễn ra Lễ khai trương Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Bộ Xây dựng; hội nghị chuyên đề về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với mục tiêu tăng trưởng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trao bằng khen tặng các tập thể.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, tại Lễ tuyên dương các tập thể, nhà giáo, nhà khoa học có nhiều đóng góp cho sự phát triển khoa học, công nghệ ngành xây dựng, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đã trao Bằng khen tặng 14 tập thể và 8 cá nhân (trong đó, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc và 2 cá nhân là Nhà giáo tiêu biểu năm 2026).