Tập trung ngăn chặn nguy cơ 'dịch chồng dịch'

Khám sàng lọc bệnh TCM cho trẻ em tại phường Lâm Viên - Đà Lạt

Số ca mắc tăng đột biến

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, tính đến giữa tháng 9/2026, toàn tỉnh đã ghi nhận 4.232 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (TCM), trong đó có 2 ca tử vong tại khu vực Đức Trọng. Đối với bệnh sốt xuất huyết (SXH), có 4.520 ca mắc và 1 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm trước, số ca mắc TCM đã tăng đột biến 2.040 trường hợp, trong khi dịch SXH tăng thêm 240 ca.

Toàn tỉnh đã ghi nhận 73 ổ dịch TCM tại cả cộng đồng lẫn trường học. Riêng trong tuần giữa tháng 9, địa phương tiếp tục phát hiện thêm 5 ổ dịch mới. Ngành y tế nhận định địa phương đang đứng trước nguy cơ rất lớn về tình trạng “dịch chồng dịch”. Thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sản và truyền bệnh SXH. Cùng thời điểm này, học sinh tựu trường khiến môi trường học đường, đặc biệt là các trường mầm non và tiểu học, có nguy cơ lây lan dịch TCM nếu không có giải pháp phòng ngừa bài bản.

Cán bộ y tế giám sát sốt xuất huyết tại cơ sở

Quyết liệt ngăn chặn nguồn lây

Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Văn Hồng khẳng định, một trong những mắt xích then chốt được tỉnh xác định là bảo vệ môi trường học đường. Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên y tế trường học, Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn trực tuyến toàn tỉnh vào ngày 22/9 này.

Chương trình tập trung cập nhật kiến thức nhận biết sớm dấu hiệu cảnh báo, theo dõi sức khỏe học sinh hằng ngày. Hướng dẫn quy trình khử khuẩn môi trường, đồ chơi và cơ chế phối hợp xử lý nhanh khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên hoặc ổ dịch trong lớp học.

Tại cộng đồng, các địa phương được chỉ đạo ra quân đồng loạt Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng. Lực lượng chức năng tiến hành phun hóa chất diệt muỗi triệt để tại các ổ dịch SXH. Tăng cường rà soát các khu vực có mật độ dân cư đông, công trường xây dựng, khu nhà trọ sinh viên, công nhân.

Cán bộ y tế xã Cát Tiên 3 hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh củng cố quy trình phân loại, thu dung, điều trị; chú trọng phát hiện sớm dấu hiệu chuyển nặng của SXH, TCM để xử trí kịp thời, hạn chế chuyển tuyến muộn. Các bệnh viện phải bảo đảm đủ thuốc, dịch truyền, vật tư, hóa chất và trang thiết bị y tế dự phòng. UBND các xã, phường, đặc khu được giao xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức, chủ công trình xây dựng lơ là, không phối hợp diệt lăng quăng, phòng, chống dịch. Sở Y tế nhấn mạnh, kiểm soát dịch hiệu quả cần sự chủ động, đồng lòng của toàn xã hội.

Về phòng dịch tại cơ sở, ông Trần Đức Hiển - Giám đốc Trạm Y tế Cát Tiên 3 cho biết, địa phương triển khai sớm, đồng bộ các biện pháp nên đạt kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, xã ghi nhận 5 ca SXH, giảm 17 ca so với cùng kỳ năm trước; 4 ca TCM, giảm 8 ca. Trạm đã tổ chức 4 đợt tổng vệ sinh, diệt lăng quăng, thành lập tổ phòng dịch tại các thôn. Trước năm học mới, trạm tập huấn phòng bệnh cho nhân viên y tế học đường, giáo viên và khử khuẩn trường lớp, đồ dùng, đồ chơi bằng Cloramin B.

Sở đã giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển bệnh phẩm để xác định chính xác chủng vi rút gây bệnh, gồm EV71 đối với tay chân miệng và các type vi rút đối với sốt xuất huyết. Qua đó, có cơ sở đánh giá nguy cơ, dự báo sớm diễn biến dịch và xây dựng phương án ứng phó phù hợp. Ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế