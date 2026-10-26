Tập trung nạo vét để chống ngập

Khu vực cửa sông Phú Lộc đang được nạo vét, khơi thông thoát nước. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Khẩn trương khơi thông thoát nước

Sông Phú Lộc là tuyến tiêu thoát nước mưa chủ yếu của lưu vực rộng lớn, bao gồm các phường Hòa Khánh, Thanh Khê, An Khê và một phần khu vực sân bay Đà Nẵng (phường Hòa Cường). Trước tình trạng cát biển bồi lấp, ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ tại cửa sông, giữa tháng 9/2026, Chủ tịch UBND thành phố thống nhất chủ trương nạo vét, khơi thông dòng chảy khu vực này.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, hoàn thiện hồ sơ và phương án thi công của các đơn vị liên quan, giữa tháng 10/2026, Sở Xây dựng yêu cầu Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng khẩn trương triển khai nạo vét cát bồi lấp, thu gom cây cỏ, khơi thông cửa sông Phú Lộc. Đến nay, công ty đã huy động nhân lực, phương tiện cơ giới triển khai thi công, góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước, hạn chế nguy cơ ngập úng tại các khu dân cư trong mùa mưa lũ.

Ông Hà Văn Thành, Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng cho biết: “Tổng trữ lượng cát bồi lấp ở cửa sông Phú Lộc cần được nạo vét rất lớn, trong đó, bãi cát bồi lấp ở thượng lưu cầu Phú Lộc có chiều dài khoảng 42m với trữ lượng khoảng 920m3 cát; cát ở dưới gầm cầu khoảng 1.055m3 và ở hạ lưu cầu 2.813m3.

Công ty đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để tập trung thi công nhằm đảm bảo thoát nước mưa, chống ngập úng ở khu vực thượng lưu. Khối lượng cát nạo vét được thu gom, vận chuyển bằng xe tải thùng đến vị trí tập kết dọc bờ biển cách khu vực cửa sông khoảng 200m và san gạt đảm bảo mỹ quan”.

Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng thường xuyên thu gom cành cây, bèo, rác tại thượng lưu tuyến kênh Phần Lăng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ông Huỳnh Anh Vũ, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh thông tin, địa phương sẽ nạo vét và mở rộng mương tại các vị trí cần thiết để khơi thông dòng chảy, tăng khả năng thoát nước cho các trận mưa nhỏ và vừa, góp phần hạn chế ngập úng trong mùa mưa. Đối với các vị trí bị thu hẹp nghiêm trọng, phường nghiên cứu xử lý cục bộ, trường hợp cần thiết thì thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định để đảm bảo khẩu độ thoát nước cần thiết.

Đây là giải pháp trước mắt sẽ được thực hiện với tổng kinh phí dự kiến khoảng 20 tỷ đồng nhằm cải thiện khả năng thoát nước khu vực trong thời gian chờ nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch và đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thoát nước. Được biết, thành phố yêu cầu phường Hòa Khánh hoàn thành việc nạo vét, khơi thông tuyến mương trong tháng 11/2026, xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, cần ưu tiên triển khai nhằm bảo đảm an toàn và ổn định đời sống người dân trong mùa mưa lũ.

Nạo vét, cải tạo nhiều hồ điều tiết

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng đang triển khai các công việc liên quan đến Dự án nạo vét, nâng cấp, cải tạo hồ điều tiết khu vực thượng lưu tuyến kênh thoát nước Phần Lăng (phường An Khê) và các hồ điều tiết Phần Lăng (phường An Khê), Phước Lý và Trung Nghĩa (phường Hòa Khánh), hồ E1 (phường Hòa Xuân), hồ ở đường Nguyễn Phước Tần (phường Cẩm Lệ)…

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cũng đang thực hiện các thủ tục đầu tư để triển khai cải tạo hồ điều tiết Bàu Gia Thượng, Bàu Gia Hạ và hệ thống cống, kênh thoát nước khu vực Phong Bắc (phường Cẩm Lệ)…

Hồ Trung Nghĩa đang được thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai nạo vét. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ông Võ Tấn Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thông tin, hiện các ban quản lý dự án đang hoàn thiện thủ tục để khởi công nạo vét hồ Đò Xu (phường Cẩm Lệ và Hòa Cường) trong năm 2026 và tập trung thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư nạo vét các hồ điều tiết: Bàu Tràm, Hòa Phú... nhằm tạo tối đa dung tích chứa nước, phục vụ chống ngập úng.

Thành phố cũng đang phối hợp triển khai Dự án phát triển đô thị và kiểm soát ngập lụt thích ứng biến đổi khí hậu khu vực phía nam thành phố (tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng) cùng các hợp phần nạo vét sông Trường Giang, khơi thông sông Bàn Thạch và hồ Sông Đầm để tạo hành lang tiêu thoát lũ cho đô thị Tam Kỳ, Hội An và vùng lân cận…

Theo đó, để đảm bảo chống ngập úng ở đô thị trong mùa mưa bão năm 2026, Sở Xây dựng đang tập trung chỉ đạo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng và đề nghị UBND các phường, xã nạo vét triệt để các cửa thu, mương thu nước, hố ga cùng các trục kênh thoát nước, tuyến cống chính tại các khu vực đô thị, hoàn thành chậm nhất trong tháng 10/2026.

Các đơn vị tiến hành hạ mực nước tất cả hồ điều tiết xuống cao trình thấp nhất khi có bản tin dự báo bão hoặc áp thấp nhiệt đới, mưa lớn diện rộng... Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chung tay khơi thông, tháo dỡ các tấm, vật dụng che đậy cửa thu nước mưa trên mặt đường trước nhà, khơi thông dòng chảy tại các mương đất đã bị bồi lắng… nhằm đảm bảo thoát nước, chống ngập úng tại đô thị trong mùa mưa bão.