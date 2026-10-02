Tập trung nâng tỷ trọng khối văn hóa - xã hội trong GRDP của tỉnh

Đồng chí Hà Trung Chiến chủ trì cuộc làm việc.

GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh (theo giá so sánh năm 2020) ước đạt hơn 53.772 tỷ đồng, tăng 5,59% so với cùng kỳ. Trong đó, các lĩnh vực thuộc khối văn hóa - xã hội đạt giá trị tăng thêm ước 6.492 tỷ đồng, chiếm 27,2% GRDP, tăng 7,39%, cao hơn 1,8 điểm phần trăm so với mức tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và xúc tiến thương mại được tổ chức đa dạng, với nhiều sự kiện tại Mộc Châu, Quỳnh Nhai, Yên Châu, Phiêng Khoài, Tà Xùa..., góp phần thu hút du khách, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và phát triển dịch vụ. Giá trị tăng thêm của dịch vụ lưu trú ước đạt 221 tỷ đồng, tăng 9,4%; hoạt động đại lý du lịch, kinh doanh tour và các dịch vụ hỗ trợ cũng tăng 9,4% so với cùng kỳ...

Lãnh đạo Thống kê tỉnh báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu của khối văn hóa - xã hội.

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại cuộc làm việc.

Các đại biểu tập trung phân tích những yếu tố tác động đến đóng góp của khối văn hóa - xã hội vào tăng trưởng GRDP của tỉnh; đề xuất giải pháp thực hiện các chỉ tiêu những tháng cuối năm, trọng tâm là nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số, huy động nguồn lực đầu tư và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện...

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Thống kê tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, xây dựng báo cáo chuyên sâu đối với các nhóm, ngành thuộc khối văn hóa - xã hội; tham mưu xây dựng biểu mẫu gửi các đơn vị ngoài nhà nước để thực hiện thống kê, báo cáo chính xác. Sở Tài chính cung cấp dự toán cho các sở, ngành để rà soát kinh phí được giao trong năm. Bên cạnh đó, các sở, ngành cần rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ, xác định rõ những chỉ tiêu đã đạt, chưa đạt để tập trung nguồn lực, triển khai các giải pháp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất, góp phần vào tăng trưởng GRDP của tỉnh.