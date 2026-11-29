Trẻ trong độ tuổi được tiêm vắc-xin phòng bệnh tại cơ sở y tế.

Cụ thể, nhóm vắc-xin có tỷ lệ bao phủ cao nhất là bạch hầu - ho gà - uốn ván với mức trên 77%, tiếp đến là vắc xin sởi - rubella đạt trên 75%.

Ở chiều ngược lại, một số loại vắc-xin thiết yếu vẫn ghi nhận tỷ lệ tiêm chủng đạt thấp, đơn cử như vắc-xin bại liệt dạng uống mới đạt 60,6% và vắc-xin viêm gan B sơ sinh tiêm trong vòng 24 giờ đầu chỉ đạt từ 55,9%.

Để sớm hoàn thành chỉ tiêu đề ra, ngành Y tế tỉnh đang tập trung chỉ đạo các đơn vị tuyến cơ sở rà soát chặt chẽ đối tượng trong độ tuổi, đồng thời tổ chức các đợt tiêm bù, tiêm vét cho những trẻ chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi.

Ngành chức năng cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh nâng cao ý thức, chủ động theo dõi lịch và đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng thời gian quy định nhằm phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả và bảo đảm miễn dịch cộng đồng.