Tập trung nâng chất hạ tầng nông thôn

Tuyến đường qua ấp Hưng Long, xã Tân Hưng dài gần 5km dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 11-2026.

Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng

Tuyến đường trung tâm ấp Hưng Thịnh, xã Tân Hưng, nơi có đông người dân, phương tiện qua lại nhưng do đầu tư xây dựng từ lâu nên xuống cấp. Từ vốn đầu tư công năm 2026, xã Tân Hưng đã đầu tư 4 tỷ đồng thực hiện nâng cấp bằng hình thức bê tông nhựa nóng cùng hệ thống mương thoát nước với chiều dài 640m, chiều rộng mặt đường từ 7-9m. Hiện tuyến đường đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Cũng trên địa bàn ấp Hưng Thịnh, đoạn từ ĐT 757 đi ấp 4 trước đây là tuyến đường nhỏ hẹp, xuống cấp trầm trọng khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn. Từ nguồn vốn đầu tư công năm 2026, xã Tân Hưng đã đầu tư 10,8 tỷ đồng láng nhựa hơn 2,7km, nền đường rộng 8m. Hiện tuyến đường cũng đã hoàn thành đưa vào sử dụng trước sự vui mừng, phấn khởi của người dân. Ông Lê Trung Hiếu, Trưởng ấp Hưng Thịnh chia sẻ: Từ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước nên đường sá đi lại thông thoáng, người dân vận chuyển hàng hóa, nông sản và các cháu đi học thuận tiện hơn.

Anh LÂM THANH QUÂN nhà ở ven tuyến đường liên xã đi qua ấp Lộc Thạnh (xã Lộc Thạnh) cho biết: Tuyến đường đất sình lầy và thường xuyên sạt lở nghiêm trọng vào mùa mưa nhiều năm qua. Khi có chủ trương láng nhựa khang trang, hiện đại nên gia đình sẵn sàng hiến đất, chặt cây trồng bàn giao mặt bằng, sớm đưa công trình vào sử dụng đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Cũng từ nguồn vốn đầu tư công năm 2026, xã Tân Hưng đã đầu tư 16,2 tỷ đồng láng nhựa công trình giao thông trọng điểm là đường vành đai ấp Sóc Ruộng đi ấp Địa Hạt - Sóc Dầm trước đây (nay là ấp Hưng Long). Tuyến đường có chiều dài gần 5km, chiều rộng nền đường 8,5m kết hợp hệ thống mương thoát nước, thi công trong 5 tháng, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng đầu tháng 11 tới. Hiện công trình đang được nhà thầu huy động nhân lực, phương tiện gấp rút thi công hoàn thành đạt và vượt tiến độ đề ra.

Cùng với hạ tầng giao thông, xã Tân Hưng còn “chi mạnh tay” xây dựng cơ sở vật chất cho trường học. Cụ thể, hướng đến trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, xã Tân Hưng đã đầu tư hơn 16 tỷ đồng xây dựng sân bóng đá mini, nhà tập đa năng, nhà ăn bán trú sức chứa 400 học sinh và thư viện 430m2 tại điểm chính của Trường tiểu học Tân Hưng B. Các công trình đang gấp rút thi công, sớm đưa vào sửa dụng, qua đó sẽ nâng cao chất lượng dạy và học.

Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Hưng Ngô Trọng Tướng cho biết: Vốn đầu tư công được UBND thành phố phân cấp cho xã Tân Hưng năm 2026 là 47 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm cũng như phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, địa phương đã triển khai 4 công trình trọng điểm, gồm 3 công trình giao thông, 1 công trình trường học. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nên những công trình đều nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Hiện các công trình đang triển khai xây dựng với khối lượng công việc đến đầu tháng 9-2026 đạt khoảng 80%, tỷ lệ giải ngân đạt hơn 70%.

Theo ông Ngô Trọng Tướng, Tân Hưng là xã vùng sâu, vùng xa, có 33% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, địa phương đã ưu tiên tập trung mọi nguồn lực từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường giao thông. Một số công trình, hạng mục còn lại sẽ tập trung đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công năm 2027, qua đó tạo diện mạo mới cho địa phương.

Vượt khó đẩy nhanh tiến độ

Cùng với Tân Hưng, xã Lộc Thạnh cũng đầu tư nhiều công trình, hạng mục quan trọng, qua đó từng bước nâng chất hạ tầng cơ sở nông thôn địa bàn biên giới.

Tuyến đường liên xã đi qua ấp Lộc Thạnh (xã Lộc Thạnh) trước đây là đường đất sình lầy chỉ rộng hơn 5m khiến việc lưu thông của người dân, phương tiện gặp nhiều khó khăn. Từ nguồn vốn đầu tư công năm 2026, xã Lộc Thạnh đã vận động người dân hiến đất, vật kiến trúc, cây trồng giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng tuyến đường với kinh phí gần 15 tỷ đồng. Theo hồ sơ thiết kế, tuyến đường có chiều dài 2,5km, mặt nền nhựa rộng 5m cùng hệ thống vỉa hè, mương thoát nước hai bên với tổng 9,4m, rộng hơn 4m so với trước đó.

Ông Hà Văn Vinh, Trưởng ấp Lộc Thạnh chia sẻ: Vì được mở rộng hơn nhiều so với trước nên khi triển khai xây dựng đã ảnh hưởng đến các thửa đất của hơn 30 hộ dân. Nhờ vận động, thuyết phục nên 100% hộ dân đã đồng tình ủng hộ, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Lòng dân đã thuận, việc còn lại là thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là thời kỳ cao điểm mùa mưa cùng với giá vật liệu tăng cao và khan hiếm, dù vậy nhà thầu vẫn nỗ lực hoàn thành, sớm đưa công trình vào khai thác.

Song song với các tuyến đường đã và đang xây dựng, những tuyến hiện hữu do xuống cấp hoặc quá tải sẽ được xã Lộc Thạnh quan tâm đầu tư nâng cấp. Đơn cử như tuyến đường liên xã qua ấp Hoa Lư dài 2,5km, nhưng chỉ thảm nhựa rộng 3m khiến việc lưu thông qua đây gặp nhiều trở ngại. Hiện tuyến đường đã có chủ trương đầu tư xây dựng trong quý IV-2026 với chiều rộng mặt nhựa 7m cùng hệ thống mương thoát nước hai bên.

Cùng với hạ tầng giao thông, thực hiện chủ trương của các cấp, xã Lộc Thạnh cũng đang đầu tư xây dựng các công trình, hạng mục đảm bảo cơ sở vật chất cho các trường học; đặc biệt là thực hiện bếp ăn bán trú ở xã vùng biên. Cụ thể, tại Trường TH và THCS Lộc Hòa đã đầu tư sửa chữa bếp ăn bán trú, cảnh quan khuôn viên, lát gạch sân trường, đặc biệt là đã khởi công xây dựng 18 phòng học cho học sinh bậc tiểu học.

Chủ tịch UBND xã Lộc Thạnh Nguyễn Văn Thảo cho biết: Vốn đầu tư công được thành phố phân cấp cho xã Lộc Thạnh năm 2026 hơn 21 tỷ đồng, trong khi đó nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia chưa được phân bổ. Vì vậy, địa phương chỉ tập trung đầu tư một số công trình, hạng mục cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Do địa bàn ở vùng biên giới, khi triển khai thực hiện các công trình, hạng mục không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của người dân, đến ngày 10-9, tỷ lệ giải ngân đạt trên 65% và phấn đấu đạt 100% vào cuối năm nay. Qua đó, diện mạo nông thôn sẽ từng bước được hoàn thiện, khang trang hơn.