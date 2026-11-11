Tập trung nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu chủ trì cuộc làm việc về nâng cao chỉ số cải cách hành chính.

Theo dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, kết quả đánh giá công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Sơn La hiện đạt 70,34/100 điểm. Trong đó, một số tiêu chí đạt kết quả khá, nhất là tiến độ giải quyết hồ sơ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, các tiêu chí về công khai, minh bạch và cung cấp dịch vụ trực tuyến còn hạn chế; tình trạng giải quyết hồ sơ chậm tiến độ vẫn xảy ra tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc làm việc.

Qua rà soát, những hạn chế trên xuất phát từ việc cập nhật, nhập liệu hồ sơ tại một số đơn vị chưa đầy đủ; dữ liệu trên hệ thống chưa được đồng bộ, thống nhất; việc liên thông, cập nhật thông tin hồ sơ giữa các hệ thống của bộ, ngành còn vướng mắc. Điều này ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, chấm điểm và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Các đại biểu tham dự trực tuyến tại các xã, phường.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, chú trọng chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong thực thi nhiệm vụ.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tập trung khắc phục những tiêu chí đạt thấp, nhất là công khai, minh bạch và dịch vụ công trực tuyến; rà soát, công khai đầy đủ thủ tục hành chính, tăng cường hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên kiểm tra tiến độ giải quyết hồ sơ, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với các trường hợp chậm hạn và kịp thời xử lý. Chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn trong kết nối, đồng bộ dữ liệu và giải quyết hồ sơ liên thông. Gắn việc nâng cao điểm cải cách thủ tục hành chính với chất lượng phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, bảo đảm giải quyết hồ sơ thuận tiện, đúng hạn.