Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đinh Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chi bộ xóm Cun Mượt.

Xóm Cun Mượt có diện tích tự nhiên gần 3.992 ha, cách trung tâm xã khoảng 25 km, có tỉnh lộ 439 đi qua. Xóm có 285 hộ với 1.243 nhân khẩu, gồm 6 dân tộc, trong đó dân tộc Thái chiếm 65%; hộ nghèo chiếm 18%, hộ cận nghèo 41%.

Chi bộ xóm có 62 đảng viên - những hạt nhân quan trọng góp phần lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.

Người dân xóm Cun Mượt chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Thu nhập bình quân của xóm năm 2025 đạt 27 triệu đồng/người. Hạ tầng giao thông, điện, thông tin liên lạc từng bước được đầu tư; 100% hộ sử dụng điện lưới, điện thoại, khoảng 90% hộ có Internet.

Trong tháng 9/2026, Chi bộ xóm Cun Mượt tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng; tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển sản xuất, giảm nghèo, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa và bảo đảm an ninh, trật tự.

Tuy nhiên, đời sống người dân còn khó khăn; việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất hạn chế; một số đảng viên đi làm ăn xa gây trở ngại cho công tác quản lý.

Các đảng viên tham gia phát biểu đóng góp ý kiến vào chương trình công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong tháng 10/2026.

Tháng 10 và những tháng cuối năm, chi bộ tập trung phát triển sản xuất, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; quan tâm hộ nghèo, hộ cận nghèo; bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng đời sống văn hóa.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã Pà Cò giải đáp những ý kiến, kiến nghị của đảng viên xóm Cun Mượt tại buổi sinh hoạt chi bộ.

Chi bộ tiếp tục duy trì nền nếp sinh hoạt, xây dựng chuyên đề quý IV/2026, tăng cường quản lý, giáo dục, phân công nhiệm vụ đảng viên theo phương châm “6 rõ”, đồng thời tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên xóm Cun Mượt kiến nghị cấp ủy, chính quyền quan tâm nâng cấp tuyến đường giao thông trên địa bàn; có giải pháp hỗ trợ tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại khu vực đặc biệt khó khăn; xem xét bổ sung biên chế, lực lượng Công an tại địa bàn xa trung tâm nhằm tăng cường nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận những nỗ lực của Chi ủy, Chi bộ xóm Cun Mượt trong duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng, lãnh đạo phát triển sản xuất, chăm lo đời sống Nhân dân, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng đời sống văn hóa.

Đồng chí nhấn mạnh, việc lãnh đạo tỉnh về dự sinh hoạt chi bộ là dịp trực tiếp lắng nghe cán bộ, đảng viên; nắm tình hình cơ sở và những vấn đề đang đặt ra từ khu dân cư, qua đó giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tiễn hơn.

Đồng chí đề nghị Chi bộ xóm Cun Mượt nói riêng và Đảng ủy xã Pà Cò nói chung cần tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, giữ đoàn kết và gắn bó với Nhân dân và phát triển sinh kế, chăm lo đời sống, giữ gìn sự bình yên của thôn, xóm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương mong muốn các đảng viên trong Chi bộ xóm Cun Mượt tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, giữ vững đoàn kết, gắn bó với Nhân dân.

Trong sinh hoạt, nội dung cần thiết thực, phát huy dân chủ, trách nhiệm của đảng viên; nghị quyết, kết luận phải “rõ việc, rõ người, rõ thời gian hoàn thành”, kỳ sinh hoạt sau kiểm tra kết quả thực hiện kỳ sinh hoạt trước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị mỗi đảng viên phải gương mẫu từ gia đình, tích cực lao động sản xuất, chăm lo việc học của con em, giữ gìn vệ sinh và đoàn kết trong cộng đồng; khi vận động việc chung phải đi trước, làm trước.

Chi bộ cần phối hợp hỗ trợ người dân phát triển những mô hình kinh tế phù hợp, hướng dẫn ứng dụng kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh; đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo cần xác định rõ nguyên nhân khó khăn để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, gắn giảm nghèo với tạo sinh kế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác tặng quà cho Chi bộ xóm Cun Mượt.

Đồng chí cũng yêu cầu quan tâm việc học của trẻ em, chăm sóc sức khỏe, giữ gìn bản sắc văn hóa, vệ sinh môi trường, chủ động hòa giải mâu thuẫn và bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Đối với các kiến nghị của Chi bộ và người dân, Đảng ủy xã cần tổng hợp, làm rõ từng nội dung, giải quyết theo thẩm quyền, có trả lời và theo dõi kết quả. Hiệu quả hoạt động của bộ máy phải được thể hiện bằng sự thuận tiện và hài lòng của người dân; cấp ủy xã phải sát thôn, xóm, gần dân, đồng hành với chi bộ.

Đoàn công tác do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương làm trưởng đoàn làm việc với Đảng ủy xã Pà Cò.

Cũng trong chương trình công tác, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng đoàn công tác đã làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Pà Cò về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026 và những khó khăn, vướng mắc tại địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh tặng quà cho Đảng ủy xã Pà Cò.

Đồng chí ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Pà Cò; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động vượt khó, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giữ gìn bản sắc văn hóa và nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và đoàn công tác trao tặng Chi bộ xóm Cun Mượt, các đơn vị trường học trên địa bàn một số phần quà; trao tặng Đảng ủy xã Pà Cò 5 bộ máy tính cùng những phần quà có giá trị cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ đặc thù tại địa phương.