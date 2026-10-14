Tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán, phát huy hiệu lực kiến nghị và đẩy mạnh chuyển đổi số

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu KTNN khu vực VIII chủ động chuẩn bị kế hoạch kiểm toán năm 2027 từ sớm, dựa trên nghiên cứu chính sách, thu thập thông tin, phân tích dữ liệu và đánh giá rủi ro. Ảnh: XUÂN HỒNG

Từ kết quả kiểm toán đến hiệu quả quản trị

Theo báo cáo tại buổi làm việc, sau gần 20 năm xây dựng và phát triển, KTNN khu vực VIII từng bước trưởng thành, khẳng định vai trò trong hệ thống KTNN. Sau quá trình sắp xếp tổ chức, KTNN khu vực VIII phụ trách địa bàn ba tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai. Đây là địa bàn có sự đan xen giữa các khu vực ven biển, đô thị, du lịch, công nghiệp với vùng cao nguyên, miền núi, nông nghiệp và lâm nghiệp. Sự khác biệt về điều kiện phát triển, mô hình quản lý và cơ cấu nguồn lực đặt ra yêu cầu KTNN khu vực VIII phải bám sát đặc điểm từng địa phương, đồng thời nhận diện được những rủi ro có tính hệ thống trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công và vốn đầu tư.

Báo cáo cho biết, trong quá trình hoạt động, đơn vị đã triển khai 90 cuộc kiểm toán, kiến nghị xử lý tài chính 8.956 tỷ đồng và các kiến nghị khác 9.279 tỷ đồng. Những kết quả này phản ánh nỗ lực của tập thể đơn vị trong phát hiện, kiến nghị xử lý các vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng nguồn lực công.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: XUÂN HỒNG

Riêng năm 2025, mặc dù trải qua đợt sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, KTNN khu vực VIII vẫn hoàn thành đúng thời hạn 5/5 đoàn kiểm toán, trong đó có 1 đoàn được xếp loại xuất sắc; tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán đạt 92,6% — tỷ lệ rất cao so với toàn ngành.

Năm 2026, đơn vị được giao thực hiện 7 cuộc kiểm toán, gồm 3 cuộc kiểm toán ngân sách địa phương và báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2025 của ba tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai; cùng 4 cuộc kiểm toán chuyên đề liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia, công tác quản lý thuế, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, dự án xây dựng tuyến đường ven biển và đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án đầu tư công. Đến ngày 30/8/2026, KTNN khu vực VIII đã hoàn thành 5/7 cuộc kiểm toán.

Trong lựa chọn nội dung kiểm toán, KTNN khu vực VIII chú trọng các lĩnh vực có quy mô nguồn lực lớn, tiềm ẩn rủi ro cao như ngân sách địa phương, đầu tư công, đất đai và thuế. Đối với các dự án đất đai tại Khánh Hòa thuộc phạm vi Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội, đơn vị đã kiểm toán, phát hành báo cáo kiểm toán đối với 8/11 dự án; tiếp tục theo dõi, thu thập thông tin để triển khai kiểm toán các dự án khi đủ điều kiện theo quy định.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: XUÂN HỒNG

Phát huy hiệu lực kiến nghị, làm rõ trách nhiệm thực thi

Cùng với kết quả kiểm toán, công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị tiếp tục là một nội dung trọng tâm của KTNN khu vực VIII. Đến ngày 30/8/2026, tổng số kiến nghị kiểm toán được thực hiện lũy kế đạt 20.271 tỷ đồng trên tổng số 21.412 tỷ đồng, tương ứng 94,7%; riêng kiến nghị kiểm toán năm 2025 đạt tỷ lệ thực hiện 96,3%. Tỷ lệ thực hiện kiến nghị ở mức cao phản ánh sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan. Tuy nhiên, theo báo cáo, số kiến nghị chưa thực hiện lũy kế vẫn còn 1.141 tỷ đồng. Đây là vấn đề cần được tiếp tục rà soát, phân loại và xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, khả năng thực hiện để có giải pháp xử lý phù hợp.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng nhìn nhận một số cuộc kiểm toán chưa đi sâu trong xác định trọng yếu, phạm vi và phương pháp kiểm toán; số lượng kiến nghị về cơ chế, chính sách gắn với đặc thù địa phương chưa nhiều. Những hạn chế này cho thấy yêu cầu nâng cao chất lượng kiểm toán cần được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với hiệu lực thực hiện kiến nghị.

Tại buổi làm việc, đại diện các phòng chuyên môn, Chi đoàn Thanh niên và nữ công chức KTNN khu vực VIII phát biểu đề xuất tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu, phù hợp với năng lực, vị trí công tác và đặc thù địa bàn, gắn với yêu cầu thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm toán viên. Đồng thời, các ý kiến nhấn mạnh việc phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu vào hoạt động kiểm toán; tạo điều kiện để cán bộ trẻ phát huy năng lực, đề xuất sáng kiến, đổi mới phương pháp kiểm toán ngân sách cấp xã, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả kiểm toán.

Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN giải đáp kiến nghị, đề xuất của KTNN khu vực VIII. Ảnh: XUÂN HỒNG

Lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc KTNN đã phát biểu giải đáp những kiến nghị, đề xuất, đồng thời trao đổi, làm rõ các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, góp phần tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của KTNN khu vực VIII.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động KTNN khu vực VIII trong triển khai nhiệm vụ, nhất là trong bối cảnh địa bàn phụ trách được mở rộng, tổ chức bộ máy vừa được sắp xếp và yêu cầu công tác ngày càng cao. Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới phương thức hoạt động, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao trong năm 2026, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, hiệu lực kiến nghị gắn với hiệu quả thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực công.

Tổng Kiểm toán nhà nước đặc biệt lưu ý yêu cầu kiểm soát chất lượng kiểm toán xuyên suốt toàn bộ quy trình, từ khảo sát, lập kế hoạch đến tổ chức thực hiện, thẩm định và phát hành báo cáo. Các kết luận, kiến nghị kiểm toán phải có đầy đủ căn cứ pháp lý, bằng chứng, đúng thẩm quyền, rõ trách nhiệm, bảo đảm tính khả thi và thuyết phục. Đồng thời, cần đề cao trách nhiệm của Kiểm toán trưởng, Trưởng đoàn, Tổ trưởng tổ kiểm toán và từng kiểm toán viên; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đạo đức nghề nghiệp, không nể nang, né tránh trong thực thi nhiệm vụ.

Để nâng cao hiệu lực kiến nghị kiểm toán, đơn vị cần rà soát, phân loại các kiến nghị chưa thực hiện, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và khả năng thực hiện; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, phối hợp với chính quyền các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai tháo gỡ vướng mắc, nhất là đối với các kiến nghị liên quan đến cơ quan, đơn vị đã kết thúc hoạt động sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VIII Huỳnh Ngọc Quang tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước và khẳng định sẽ cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp. Ảnh: XUÂN HỒNG

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu KTNN khu vực VIII bám sát địa bàn, chủ động nhận diện các vấn đề nổi cộm, rủi ro trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công để lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm kiểm toán, phù hợp với đặc điểm từng địa phương. Đơn vị cần tăng cường kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động, chú trọng đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý, sử dụng nguồn lực nhà nước; đi sâu làm rõ bản chất, nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với những vấn đề trọng yếu, rủi ro cao; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những bất cập trong cơ chế, chính sách. Trên cơ sở đó, chủ động chuẩn bị kế hoạch kiểm toán năm 2027 từ sớm, dựa trên nghiên cứu chính sách, thu thập thông tin, phân tích dữ liệu và đánh giá rủi ro, bảo đảm lựa chọn đúng đối tượng, đúng trọng tâm, nâng cao chất lượng và hiệu quả kiểm toán.

Về chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu KTNN khu vực VIII đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động kiểm toán; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn sâu, kiện toàn đội ngũ, bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tăng cường phối hợp với các đơn vị trong Ngành, chính quyền địa phương.

Đồng thời, KTNN khu vực VIII cần phát huy vai trò cầu nối giữa KTNN và các địa phương thông qua tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong quản lý, sử dụng nguồn lực công và thực hiện kiến nghị kiểm toán. Qua đó, tổng hợp những bất cập từ thực tiễn để kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, hỗ trợ địa phương tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả quản trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Kiểm toán nhà nước và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với KTNN khu vực VIII. Ảnh: XUÂN HỒNG

Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VIII Huỳnh Ngọc Quang trân trọng tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước và sẽ tổ chức quán triệt nghiêm túc trong toàn đơn vị, cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đơn vị sẽ tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán, tăng cường kiểm soát chất lượng trong toàn bộ quy trình, đẩy mạnh theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị kiểm toán, chủ động chuẩn bị kế hoạch kiểm toán năm 2027, đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ và thúc đẩy chuyển đổi số.

Kiểm toán trưởng Huỳnh Ngọc Quang khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, đề cao trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp làm việc, quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao trong năm 2026, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.