Tập trung mọi nguồn lực, giải pháp về đích hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác

Dự Hội nghị, có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ… Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Công an các tỉnh, thành phố.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tháng 10, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 11-2026, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an nêu rõ, tháng 10-2026, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Nổi bật, công tác tham mưu chiến lược đạt nhiều kết quả nổi bật; công tác tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo cả về tiến độ và chất lượng. Công tác đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 và phát triển công nghiệp an ninh được thúc đẩy quyết liệt, tham mưu nhiều đề án lớn.

Đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an điều hành tham luận tại Hội nghị.

Tình hình tội phạm và trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực. Các đơn vị khối Cảnh sát tăng cường hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương nhận diện, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 4,33% so với tháng 9. Tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí. Tai nạn cháy, nổ giảm về số vụ…

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm chỉ đạo sát sao, tạo chuyển biến thực chất. Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương; triển khai mở rộng hệ thống trường Văn hóa Công an nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị

Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế được triển khai quyết liệt. Cán bộ, chiến sĩ Công an làm nhiều việc tốt, cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ Nhân dân, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa cử cao đẹp… góp phần củng cố an sinh xã hội, bồi đắp niềm tin của Nhân dân và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở…

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật; tình hình trật tự an toàn xã hội, vấn đề “tội phạm đường phố”; công tác bảo đảm an ninh an toàn các cơ sở giam giữ; công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm…

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bộ trưởng ghi nhận, biểu dương, chúc mừng thành tích của toàn lực lượng Công an nhân dân trong tháng 10-2026.

Chỉ đạo một số công tác trọng tâm thời gian tới, Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung mọi nguồn lực, giải pháp về đích hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026 đã xác định; kiên quyết không để nhiệm vụ năm 2026 tồn đọng, chậm muộn sang năm 2027. Văn phòng Bộ chủ trì, điều phối các đơn vị tổng kết công tác năm, bảo đảm đánh giá thực chất, chính xác kết quả các mặt công tác của từng đơn vị, địa phương, trên từng lĩnh vực, gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Hình ảnh Hội nghị tại điểm cầu CATP Hà Nội

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cách thức quản trị công việc; bám sát các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII để xác định chính xác các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2027, thể hiện rõ nhất tinh thần tiên phong, gương mẫu, “Ba nhất” của lực lượng Công an nhân dân. Các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ mục tiêu, rõ yêu cầu về kết quả có kiểm chứng...

Tập trung cao độ các mặt công tác phục vụ Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, nhất là với các dự án luật, nghị quyết, chương trình quốc gia do Bộ Công an chủ trì và phối hợp...

Công an các đơn vị, địa phương thúc đẩy mạnh mẽ các mặt công tác quản lý người nước ngoài và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm do người nước ngoài thực hiện. Các đơn vị Cảnh sát theo dõi, đôn đốc, quyết liệt triển khai, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu pháp lệnh trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến Hội trường Công an các tỉnh, thành phố

Đấu tranh quyết liệt, hiệu quả, giảm thiểu tiến tới xóa bỏ “tội phạm đường phố”, tội phạm liên quan đến thanh, thiếu niên. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, phòng chống tai nạn giao thông; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp cuối năm…

Nhận diện chính xác “điểm nghẽn” để xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự công tác giải phóng mặt bằng Tại Hội nghị giao ban công tác công an tháng 10 của Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã trao đổi về tình hình đảm bảo an ninh trật tự công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác giải phóng mặt bằng, triển khai dự án đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cơ bản hoàn thành tiến độ chỉ đạo. ​Tuy nhiên, quá trình giải phóng mặt bằng, triển khai một số dự án đã và đang phát sinh một số vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP tham luận tại Hội nghị