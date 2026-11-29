Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các chủ thể tham gia tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ Dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1. Ảnh: Phạm Tùng

Trong thông báo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá: Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và các chủ thể tham gia dự án đã nỗ lực khắc phục khó khăn, xử lý các vấn đề phát sinh, đẩy nhanh tiến độ triển khai. Đến nay, sản lượng đã đạt gần 90%, nhiều gói thầu, hạng mục công trình đã cơ bản hoàn thành, đây là kết quả rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, đã xảy ra sai phạm của chủ đầu tư, các nhà thầu ảnh hưởng đến tiến độ dự án, hiện vẫn còn một số gói thầu chậm tiến độ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý các bộ, ngành, cơ quan liên quan cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ.

Trong đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng của Dự án Thành phần 3 và các gói thầu do mình làm chủ đầu tư. Việc triển khai phải tuân thủ đầy đủ quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn, bảo đảm vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật, không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng.

ACV có trách nhiệm đánh giá chất lượng các hạng mục có sai sót về trình tự, thủ tục trong quá trình triển khai và khẳng định rõ đối với từng hạng mục. Với vai trò là cảng hàng không quốc tế, vấn đề an toàn và tiện ích cho người sử dụng là yêu cầu hàng đầu, do đó, cần rà soát kỹ, triển khai đồng bộ các hạng mục về cảnh quan, môi trường, an ninh, an toàn trước khi đưa vào khai thác thương mại, đáp ứng tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp” và tuyệt đối an toàn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu ACV rà soát khối lượng các công việc còn lại của Dự án Thành phần 3. Xác định rõ các mốc tiến độ hoàn thành phần xây dựng, hoàn thành lắp đặt thiết bị, nghiệm thu công trình, chạy thử (đơn động, liên động đối với các hạng mục thiết bị) để xác định cụ thể thời gian đưa Dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác. Trường hợp không hoàn thành đúng tiến độ, căn cứ quy định pháp luật khẩn trương có báo cáo đề xuất điều chỉnh tiến độ, các cơ chế đặc thù xử lý các vướng mắc gửi Bộ Xây dựng trước ngày 5-12-2026.

Yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư và nguồn lực tài chính; tăng ca, tăng mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân; kiên quyết xử lý các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu. Đồng thời, chủ động rà soát, có giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiệm thu, thanh toán theo thẩm quyền (tạm ứng, tạm thanh toán,…) phù hợp quy định pháp luật, bảo đảm nguồn lực tài chính cho các nhà thầu triển khai thực hiện dự án.

ACV phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng kịp thời triển khai các thủ tục cần thiết để đưa dự án vào vận hành, khai thác, bao gồm: nghiệm thu hoàn thành hạng mục, công trình; kiểm tra, đánh giá điều kiện khai thác và thực hiện các thủ tục cấp phép, chấp thuận chuyên ngành hàng không theo quy định.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng giao các bộ, ngành, địa phương liên quan theo dõi, phối hợp hướng dẫn ACV tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến thuế, hải quan, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại,… tại sân bay ngay khi đưa dự án vào khai thác.

Khẩn trương xây dựng quy trình phối hợp, phương án xử lý các tình huống phát sinh; tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập và chạy thử hệ thống bảo đảm các lực lượng phối hợp, thông suốt, chủ động, đúng quy định, không để bị bất ngờ, bảo đảm đủ điều kiện đưa dự án vào khai thác hiệu quả, an ninh, an toàn.