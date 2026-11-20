5h30 sáng 20/11, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ có mặt tại hiện trường vụ cháy, chỉ đạo các đơn vị phối hợp, nỗ lực, khẩn trương chữa cháy.

Nhìn từ trên cao đám cháy bao trùm khu vực rộng hơn 20.000 m2 trong khuôn viên nhà máy giấy.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, ban đầu một đốm lửa nhỏ xuất hiện giữa khu vực kho chứa nguyên liệu, vài phút sau, lực lượng chữa cháy tại chỗ tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan rộng.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng.

Khoảng 15 phút sau khi phát hiện cháy, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Cần Thơ có mặt tại hiện trường, triển khai phương án dập lửa. Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường.

Lực lượng chữa cháy chia thành nhiều mũi tiếp cận, khoanh vùng, cô lập khu vực cháy rộng khoảng 20.000 m2, ngăn lửa lan sang các nhà xưởng sản xuất và khu văn phòng công ty.

Khoảng 23h ngày 19/11, hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy giấy của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam, nằm trong Cụm công nghiệp Phú Hữu A (giai đoạn 1), xã Châu Thành, TP Cần Thơ. Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại khu vực kho bãi chứa nguyên liệu, nhanh chóng lan rộng, bao trùm diện tích khoảng 20.000 m2. Kho nguyên liệu của nhà máy có tổng diện tích trên 50.000m2, đang chứa khoảng 60.000 tấn nguyên liệu. Khu vực xảy ra cháy đang chứa khoảng 30.000 tấn nguyên liệu.