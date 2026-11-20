Tập trung lực lượng, phương tiện dập tắt vụ cháy kho ở nhà máy giấy
6h30 sáng 20/11, công tác chữa cháy vẫn đang diễn ra rất khẩn trương tại kho nguyên liệu nhà máy giấy của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam (nằm trong Cụm công nghiệp Phú Hữu A (giai đoạn 1), xã Châu Thành, TP Cần Thơ).
Khoảng 23h ngày 19/11, hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy giấy của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam, nằm trong Cụm công nghiệp Phú Hữu A (giai đoạn 1), xã Châu Thành, TP Cần Thơ. Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại khu vực kho bãi chứa nguyên liệu, nhanh chóng lan rộng, bao trùm diện tích khoảng 20.000 m2. Kho nguyên liệu của nhà máy có tổng diện tích trên 50.000m2, đang chứa khoảng 60.000 tấn nguyên liệu. Khu vực xảy ra cháy đang chứa khoảng 30.000 tấn nguyên liệu.
Nguồn CAND: https://cand.vn/tap-trung-luc-luong-phuong-tien-dap-tat-vu-chay-kho-o-nha-may-giay-post828218.html