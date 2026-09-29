Tập trung làm rõ các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội và có giải pháp cho những tháng cuối năm

Quang cảnh phiên họp.

Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Cuộc họp đã nghe báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết công việc của Thường trực Tỉnh ủy tuần 38, tuần 39 và thẩm định các văn bản trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuần 40 năm 2026. Trong tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại và các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu kết luận phiên họp.

Các cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã được Thường trực Tỉnh ủy phân công, giao nhiệm vụ. Việc cụ thể hóa các văn bản của Tỉnh ủy đã được các ngành, địa phương triển khai kịp thời; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách nhà nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý III của tỉnh đạt trên 8%; nhiều hoạt động văn hóa, du lịch thu hút được đông đảo khu khách trong và ngoài nước tới tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp.

Về công tác xây dựng Đảng đã tập trung chỉ đạo, hoàn thành, thông qua kết luận kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các địa phương và hoàn thành báo cáo kiểm tra phục vụ đoàn kiểm tra của Trung ương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh, chủ quyền biên giới được giữ vững; trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực.

Kết luận nội dung trên, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo của Văn phòng Tỉnh ủy. Giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục rà soát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, thông báo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc phát biểu tại phiên họp.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 40, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh đề nghị: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai các chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV. Yêu cầu các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác đã đề ra, chủ động tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công đảm bảo đúng thời gian, trình tự, thẩm quyền theo quy chế làm việc, quy chế xây dựng, thẩm định văn bản của cấp ủy tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ma Thế Hồng phát biểu tại phiên họp.

Đảng ủy UBND tỉnh tiến hành đánh giá khách quan, chính xác, toàn diện về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm 2026, trong đó tập trung làm rõ các chỉ tiêu về tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công; thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; các chỉ tiêu về văn hóa, xã hội, giảm nghèo để có các giải pháp trong những tháng còn lại của năm 2026.

Chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục sau sáp nhập các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm liên quan tới sử dụng công nghệ cao; tội phạm trên không gian mạng; tội phạm về kinh tế, đất đai, khoáng sản.

Giám đốc Sở Tài chính Phạm Kiều Vân báo cáo tại phiên họp.

Tại cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến về dự kiến nội dung, chương trình Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường kỳ tháng 9 năm 2026; Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Năm, khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; chủ trương điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, vốn ngân sách địa phương năm 2026, tỉnh Tuyên Quang; điều chỉnh danh mục dự án thành phần tại đề xuất khoản vay của Ngân hàng thế giới WB và các nội dung được trình tại cuộc họp. Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương về các nội dung liên quan trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.