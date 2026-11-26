Hội nghị cũng nghe UBND phường báo cáo kết quả giải quyết các nội dung, kiến nghị tại hội nghị giao ban tháng 10 và chuyên đề về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vân Hà

Trong tháng 11, hệ thống chính trị vận hành ổn định, thông suốt. Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Nổi bật là tổ chức các hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 35/35 tổ dân phố và chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

UBND phường hoàn thành đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, đưa Trung tâm điều hành thông minh vào vận hành. Thu ngân sách nhà nước năm 2026 đạt 138,63% dự toán; chi ngân sách đạt 95,06% dự toán.

Trên địa bàn không phát sinh điểm nghẽn về úng ngập, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông; phường phối hợp bàn giao mặt bằng xây dựng trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt và chất thải rắn tại khu vực phố Ô Đồng Lầm (Hồ 3 Mẫu).

Đối với kết quả giải quyết điểm nghẽn an toàn thực phẩm, Phó Chủ tịch UBND phường Vũ Đức Tuyên cho biết: Phường xác định những vấn đề cốt lõi cần tập trung kiểm soát là nguồn gốc nguyên liệu đầu vào, điều kiện cơ sở vật chất và việc chấp hành quy định tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, thức ăn đường phố.

Ông Vũ Đức Tuyên, Phó Chủ tịch UBND phường báo cáo về kết quả thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn. Ảnh: Vân Hà

Công tác kiểm tra được triển khai có trọng tâm, kết hợp tuyên truyền các quy định về an toàn thực phẩm. Đến ngày 25-11, đoàn kiểm tra đã kiểm tra 11 cơ sở thức ăn đường phố, xử phạt 3 cơ sở với tổng số tiền 4,5 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ.

Lực lượng chức năng cũng xử phạt một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo phản ánh của công dân với số tiền 8 triệu đồng. Đến nay, phường chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm.

Cùng với đó, phường tăng cường kiểm tra đột xuất bếp ăn tập thể tại các cơ sở giáo dục; ra mắt tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát gắn với du lịch văn hóa tại phố Văn Miếu, với 18 cơ sở được gắn logo nhận diện. Phường cũng phát 10.000 tờ rơi tuyên truyền về kiểm soát an toàn thực phẩm, quảng bá di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám và văn hóa ẩm thực địa phương.

Đại biểu là Bí thư chi bộ tổ dân phố nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị giao ban. Ảnh: Vân Hà

Tại hội nghị, Bí thư chi bộ các tổ dân phố kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực như: Bố trí điểm đỗ xe trước các cửa hàng ăn uống để bảo đảm trật tự đô thị; sửa chữa hoặc thay thế máy tính tại nhà sinh hoạt cộng đồng phục vụ chuyển đổi số; rà soát hệ thống loa truyền thanh không còn sử dụng và điều chỉnh khung giờ phát thanh phù hợp...

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng ghi nhận những kết quả đạt được trong tháng 11, đồng thời nhấn mạnh vai trò đóng góp quan trọng của các chi bộ tổ dân phố.

Chỉ ra một số mục tiêu còn chưa đạt, kết quả thực hiện chưa đồng đều, ông Vũ Xuân Hùng đề nghị toàn Đảng bộ tập trung hoàn thành các nhiệm vụ năm 2026; làm tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; quán triệt thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV.

Đặc biệt, Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu duy trì thường xuyên công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán - thời điểm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao.

Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vân Hà

Các chi bộ chỉ đạo tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh ký cam kết, sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng.

Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của người dân, kịp thời phản ánh vi phạm qua ứng dụng iHanoi hoặc trực tiếp đến UBND phường để kiểm tra, xử lý.

Đối với các điểm nghẽn tại khu dân cư, ông Vũ Xuân Hùng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tập trung xử lý, nhất là công tác phòng cháy, chữa cháy trong mùa hanh khô. Các chi bộ vận động người dân lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy; tăng cường kiểm tra nhà cho thuê, chung cư mini, nhà ở kết hợp kinh doanh. Đồng thời, không để phát sinh vi phạm mới về trật tự xây dựng, trật tự đô thị; phối hợp UBND phường xử lý dứt điểm các phản ánh hiện trường quá hạn trên địa bàn.