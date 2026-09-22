Tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ

Nông dân phường Tam Điệp khẩn trương phun thuốc phòng trừ nấm bệnh cho dứa khi nước vừa rút.

Nước rút đến đâu khẩn trương khắc phục đến đó

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và rãnh thấp, từ ngày 14/9 đến ngày 17/9, trên địa bàn tỉnh liên tục có mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến gần 400 mm. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa rất cao như Cúc Phương (555,3 mm), Nho Quan (543,3 mm) và Phú Lễ (437 mm).

Mưa lớn diễn ra đúng vào thời kỳ quan trọng của mùa vụ sản xuất. Tính đến ngày 21/9, toàn tỉnh mới chỉ thu hoạch được khoảng 1.500 ha lúa trà sớm (đạt 1,2% diện tích) và 7.200 ha rau màu (đạt 41%); đại bộ phận diện tích lúa còn lại đang trong giai đoạn trỗ bông, vào hạt. Đây là thời điểm cây trồng dễ chịu tổn thương bởi thiên tai: mưa lớn dồn dập khiến bông lúa không thể thụ phấn, gây lép hạt, đồng thời cản trở việc phun trừ các đợt sâu bệnh hại quyết định cuối vụ. Đối với các vùng cây ăn quả, cây dược liệu và rau màu giáp vụ, mưa dầm kéo dài cũng khiến bộ rễ bị ảnh hưởng, rụng nụ, rụng quả, dập nát thân, lá sâu bệnh phát triển.

Thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có trên 3.500 ha lúa bị ảnh hưởng, hơn 180 ha cây màu bị thiệt hại. Ngoài ra, hơn 700 ha nuôi trồng thủy sản bị tràn bờ, hơn 1.500 con gia cầm bị chết.

Một số diện tích dứa tại vùng chuyên canh dứa Tam Điệp bị ngập nước do mưa lớn kéo dài.

Vì vậy, để bảo vệ thành quả lao động, ngay khi mưa vừa dứt, bà con nông dân tại các vùng sản xuất trọng điểm đã hối hả ra đồng. Nước rút đến đâu, khôi phục cây trồng khẩn trương đến đó.

Tại vùng chuyên canh dứa phường Tam Điệp, dù sở hữu lợi thế địa hình bán sơn địa dốc và tiêu thoát nước nhanh nhưng một số diện tích nằm ven các hồ đập, trũng thấp vẫn không tránh khỏi tình trạng ngập cục bộ. Dẫn chúng tôi ra khu vực ven hồ Núi Vá, ông Nguyễn Văn Hậu xót xa nhìn 0,5 ha dứa vẫn đang chìm trong biển nước.

Chỉ tay về phía vạt dứa ngập ngang thân, ông Hậu chia sẻ: "Mưa lớn kéo dài mấy ngày liền làm nước hồ dâng cao bất ngờ, hơn 3 vạn cây dứa của gia đình bị chìm sâu. Cây dứa vốn chịu hạn rất tốt nhưng lại cực kỳ sợ úng. Mưa tạnh đã 4 ngày nay nhưng rút chậm quá, giờ tôi chỉ mong nước xuống nhanh để vớt vát được phần nào, chứ ngập quá nõn thì coi như hỏng hết".

Cách đó không xa, trên vạt dứa 7000 m² vừa lộ ra khỏi mặt nước, thân lá còn lấm lem bùn đất, chị Thoa (phường Tam Điệp) đang chỉ đạo nhân công khẩn trương phun thuốc phòng trừ nấm bệnh.

Chị Thoa cho biết: "Một ha dứa đầu tư cả vài trăm triệu tiền giống, phân bón và rất nhiều công chăm sóc. Nguy hiểm nhất của cây dứa là sau đợt mưa dầm lại gặp nắng gắt, cây rất dễ bị thối gốc, thối nõn. Vì thế, ngay khi nước vừa rút hết, tôi phải thuê người phun thuốc sát khuẩn ngay để ngăn nấm bệnh xâm nhập qua các vết trầy xước, quyết tâm giữ bằng được diện tích còn lại".

Không chỉ các hộ nông dân, các doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn cũng chạy đua với thời gian để khôi phục sản xuất. Tại Công ty TNHH Dược liệu Vũ Gia (xã Gia Lâm), đợt mưa lớn làm 15 ha trà hoa vàng Cúc Phương trồng xen bưởi da xanh chìm trong nước suốt 3 ngày, thậm chí nước lũ còn tràn cục bộ vào khu vực nhà xưởng sản xuất trong một buổi.

Công nhân Công ty TNHH Dược liệu Vũ Gia chống dựng lại các gốc cây trà hoa vàng bị nghiêng đổ.

Đang trực tiếp chỉ đạo công nhân tổng vệ sinh, ông Phạm Tiến Duật, Phó Giám đốc Công ty TNHH Dược liệu Vũ Gia cho hay: "Nước rút đến đâu, chúng tôi cho thu dọn, lau chùi máy móc và nhà xưởng đến đó. Toàn bộ hệ thống điều hòa, quạt công nghiệp được bật tối đa công suất để hạ độ ẩm, bảo vệ nguyên liệu và hàng hóa trong kho. Còn ngoài vườn, do cây trà hoa vàng đang giai đoạn ra nụ nên anh em phải khẩn trương dựng lại những gốc bị nghiêng đổ, rắc vôi tỏa và xử lý chế phẩm vi sinh để chặn nấm bệnh, đồng thời phun đạm cá và silic hữu cơ qua lá để tiếp sức cho cây phục hồi".

Tương tự, tại vựa rau Vân Trà (phường Yên Thắng), đợt mưa dồn dập khiến hơn 25 ha rau màu của HTX bị ảnh hưởng: rau ăn lá bị dập nát, thối nhũn, ngô đang trỗ bông không thể thụ phấn. Lội qua những luống cải thối nhũn sau mưa, chị Thủy (tổ dân phố Trà Tu, phường Yên Thắng) cùng chồng đang nhổ bỏ vệ sinh đồng ruộng. Gạt vội giọt mồ hôi, chị Thủy ngậm ngùi: "Hai luống cải này vợ chồng tôi chăm chút với hy vọng bán được giá cao lúc giao vụ, ai ngờ mưa dầm kéo dài khiến nước ngập qua cả mặt luống cao, coi như mất trắng. Dù tiếc công, tiếc vốn nhưng thiên tai thì phải chịu, giờ phải dọn dẹp sạch đồng ruộng để gieo lứa mới, mong sao thời tiết thuận hòa gỡ gạc lại".

Bà con nông dân HTX Vân Trà (phường Yên Thắng) dọn dẹp tàn dư rau màu bị hư hại để gieo trồng lứa mới.

Trái ngược với vẻ trầm ngâm của chị Thủy, ở khu đồng cao lân cận, bà Vũ Thị Dung (tổ dân phố Trà Tu 1) lại đang khẩn trương thu hoạch những luống cải xanh mướt, thẳng tắp. Nhờ cẩn thận đầu tư hệ thống vòm che hai lớp (một lớp lưới, một lớp nilon), 2 sào rau của bà Dung đã an toàn vượt qua đợt mưa xối xả.

Tay nhanh nhẹn bó từng bó rau, bà Dung phấn khởi nói: "Làm vòm che này tốn công tốn của lắm, hễ thấy mây đen kéo đến là dẫu đang ăn dở bát cơm cũng phải chạy vội ra đồng che nilon lại. Nhưng bù lại, đúng lúc cả làng không có rau bán thì vườn nhà tôi lại được thu hoạch. Giá rau cải hiện tăng lên 20.000 - 25.000 đồng/kg, cao gấp 4 - 5 lần ngày thường, trừ chi phí thu về cả chục triệu đồng một sào".

Bà Vũ Thị Dung (HTX Vân Trà, phường Yên Thắng) thu hoạch rau xanh còn giữ được qua trận mưa lớn.

Đánh giá về tình hình khắc phục chung của đơn vị, ông Đinh Xuân Nam, Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp Vân Trà nhấn mạnh: "Hiện nay, HTX đang tập trung hướng dẫn bà con thu dọn tàn dư, tiêu hủy diện tích hư hỏng và bón phân, phòng trừ nấm bệnh cho những diện tích còn khả năng hồi phục, đặc biệt phải tuyệt đối tuân thủ quy định an toàn thực phẩm. Song song với đó, chúng tôi vận động bà con tiếp tục xuống giống lứa mới để đảm bảo nguồn cung cho thị trường, quyết tâm hoàn thành kế hoạch gieo trồng 38 ha rau màu trong vụ Đông này".

Giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ năng suất vụ Mùa

Đồng hành cùng bà con nông dân, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng cán bộ chuyên môn đã lập tức có mặt tại các vùng ngập úng trọng điểm. Trực tiếp kiểm tra thực địa, Sở đã ban hành Công văn chỉ đạo các địa phương và đơn vị thủy lợi tập trung tối đa nguồn lực tiêu thoát nước. Trọng tâm là vận hành hết công suất các trạm bơm điện, bơm dầu, khơi thông hệ thống kênh mương, ưu tiên khoanh vùng tiêu úng cấp tốc cho những diện tích lúa bị đổ ngã và rau màu ngập nặng, không để cây trồng ngâm nước lâu ngày gây thối đòng, chết rễ.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các địa phương huy động tối đa nhân lực thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa Mùa đã chín để hạn chế tối đa thiệt hại do mưa bão cuối vụ, giải phóng quỹ đất cho vụ Đông. Với diện tích chưa đến kỳ thu hoạch, các cán bộ chuyên môn bám sát đồng ruộng từng ngày, cầm tay chỉ việc hướng dẫn người dân phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại cuối vụ.

Cán bộ chuyên môn Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh trực tiếp kiểm tra mật độ sâu bệnh trên lúa để đưa ra hướng dẫn kỹ thuật kịp thời cho bà con.

Trực tiếp vạch từng gốc lúa kiểm tra mật độ sâu bệnh tại chân ruộng, ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh chia sẻ: "Đợt mưa dầm kéo dài vừa qua gần như không có khoảng nghỉ khiến bà con rất khó lách thời tiết để phun thuốc phòng trừ. Khảo sát thực tế cho thấy, do rầy lứa 6 không thể xử lý dứt điểm hoặc vừa phun xong lại gặp mưa rửa trôi, rầy nâu và rầy lưng trắng lứa 7 đang tiếp tục nở rộ với mật độ cao. Bên cạnh đó, sâu đục thân hai chấm cũng đang có hiện tượng dồn mật độ gây hại nặng tại các vùng lúa ven làng, gần ánh sáng đèn, hoặc các diện tích trỗ muộn sau ngày 20/9, nhất là trên trà lúa Mùa muộn".

Đưa ra khuyến cáo cấp thiết cho bà con trong những ngày tới, ông Việt nhấn mạnh: "Lúc này, ưu tiên hàng đầu của bà con là phải theo dõi sát để tập trung phun trừ rầy lứa 7 và sâu đục thân hai chấm. Đối với sâu đục thân, những diện tích có mật độ từ 0,3 ổ trứng/m² trở lên cần tiến hành phun ngay ở giai đoạn lúa vừa trỗ thấp thoáng 1 - 5% số bông; trường hợp mật độ cao từ 1 ổ trứng/m² trở lên bắt buộc phải phun kép 2 lần để ngắt lứa. Riêng với rầy, chỉ xử lý khi mật độ đạt từ 1.000 con/m² trở lên. Đặc biệt, những chân ruộng lúa đã chín khoảng 80% thì không nên phun thuốc nữa mà cần tập trung chỉ đạo “gặt chạy rầy” trước khi lúa chín hoàn toàn khoảng một tuần để vừa bảo vệ năng suất, vừa đảm bảo an toàn nông sản”.

Ngoài ra, để giúp bà con khôi phục sản xuất, giảm thiểu thiệt hại sau đợt mưa ngập, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh khuyến cáo kỹ thuật cụ thể cho từng nhóm cây trồng như sau:

Đối với cây lúa: Khẩn trương khơi thông mương rãnh, bơm rút nước nhanh không để rễ lúa thiếu oxy. Tập trung thu hoạch nhanh các diện tích lúa trà sớm đã chín. Với những diện tích bị đổ ngã nhưng chưa đến kỳ thu hoạch, cần tiến hành dựng buộc lại thành từng bó để tránh hạt mọc mầm trên bông, đồng thời theo dõi sát diễn biến dịch hại để xử lý kịp thời theo nguyên tắc "4 đúng".

Đối với cây rau màu: Khẩn trương thu hoạch diện tích còn khả năng thương phẩm. Với diện tích bị ảnh hưởng nhẹ, tiến hành xới phá váng bề mặt đất khi trời khô ráo giúp đất thông thoáng, kết hợp phun phân bón lá vi lượng giúp cây nhanh phục hồi bộ rễ. Với diện tích bị thiệt hại hoàn toàn, cần thu gom tàn dư đem tiêu hủy, vệ sinh đồng ruộng, rắc vôi bột khử trùng và khẩn trương chuẩn bị đất gieo trồng lại các loại rau ngắn ngày nhằm cung ứng kịp thời cho thị trường giai đoạn giáp vụ.

Đối với cây ăn quả và cây lâu năm: Đào rãnh, khơi thông dòng chảy, bơm hút nước ra khỏi vườn, tuyệt đối không để xảy ra ngập úng cục bộ. Sau khi nước rút, xới nhẹ phá váng vùng đất quanh tán cây, bón vôi tỏa hoặc chế phẩm vi sinh để phòng trừ nấm bệnh trong đất. Đối với những vườn cây đang mang quả non hoặc đang phát triển quả, cần phun bổ sung phân bón lá chứa các chất vi lượng (Fe, Bo, Ca, Cu, Zn...) để chống hiện tượng nứt và rụng quả do sốc nước.

Nông dân phường Yên Thắng trồng rau sử dụng vòm che nhằm hạn chế những tác động bất lợi của thời tiết.

Cùng với việc khắc phục hậu quả, hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường đôn đốc các địa phương bám sát Kế hoạch sản xuất vụ Đông 2026 với mục tiêu gieo trồng trên 22.500 ha cây trồng các loại. Rà soát diện tích đất bãi, đất lúa thu hoạch sớm để triển khai gieo trồng nhóm cây ưa ấm (ngô, bí, dưa chuột, cà chua...) hoàn thành trước ngày 10/10; mở rộng tối đa diện tích cây ưa lạnh (khoai tây, bắp cải, su hào, rau ăn lá...) trên chân đất 2 lúa và tại các khu "Cánh đồng lớn". Đồng thời, siết chặt kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp (giống, phân bón, thuốc BVTV) và kết nối bao tiêu sản phẩm nông sản chủ lực, OCOP để bà con yên tâm tái sản xuất.

Sự chủ động, linh hoạt của người dân kết hợp với những chỉ đạo quyết liệt và hướng dẫn kỹ thuật kịp thời từ ngành chuyên môn sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bảo vệ năng suất vụ Mùa và tạo đà cho một vụ Đông 2026 thắng lợi.