Tập trung khôi phục cây trồng vụ Đông sau mưa lớn

Cán bộ chuyên môn xã Yên Cường và HTX trực tiếp xuống đồng kiểm tra chất lượng củ giống, hướng dẫn nông dân kỹ thuật trồng dặm và chăm sóc cây vụ Đông sau mưa úng.

Mưa lớn thử thách vụ sản xuất hàng hóa chủ lực

Vụ Đông năm nay, toàn tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu gieo trồng 22.500 ha rau màu. Tính đến trước đợt mưa, các địa phương đã hoàn thành gieo trồng được 17.500 ha (đạt 78% kế hoạch), trong đó nhiều vùng chuyên canh cây có giá trị kinh tế cao như ngô (3.300 ha), khoai tây (1.650 ha), bí xanh - bí đỏ (1.500 ha), dưa chuột (940 ha) và cà chua (680 ha). Nhiều diện tích rau ăn lá sớm đang chuẩn bị bước vào kỳ thu hoạch.

Tuy nhiên, lượng mưa dồn dập gần 200 mm đã khiến nhiều cánh đồng khu vực trũng thấp bị ngập nước. Ghi nhận tại xã Yên Cường - vựa rau màu trọng điểm với 570 ha cây vụ Đông (riêng khoai tây chiếm tới 350 ha, ngô 100 ha) mưa lớn và gió mạnh đã làm ngập 180 ha rau màu và quật ngã 70 ha ngô đang kỳ phát triển. Tại xã Yên Đồng lân cận, trong tổng số 130 ha khoai tây đã xuống giống thì có hơn 30 ha bị ngập úng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến khả năng sinh trưởng của bộ rễ và chất lượng củ.

Nhiều diện tích rau màu mới xuống giống tại thôn An Dương (xã Yên Đồng) bị ngập úng, giập nát sau đợt mưa dồn dập.

Đứng bên ruộng khoai tây 1,5 sào vừa được khơi thông rãnh thoát nước, bà Đinh Thị Ngát (thôn Khánh Hòa, xã Yên Cường) chia sẻ: “Diện tích khoai này tôi trồng được 20 ngày rồi. Nếu không có trận mưa vừa rồi thì đã lên đều đẹp, nhưng mưa cây chết nhiều. Nguyên tiền giống đã mất gần 1 triệu đồng, chưa kể phân bón, công chăm sóc. Giờ tôi đang phun phòng trừ nấm bệnh và tìm mua thêm giống dặm lại”.

Cùng thôn Khánh Hòa, bà Vũ Thị Nhàn không giấu được âu lo khi 3 sào ngô bị gió quật đổ rạp, còn 4,5 sào khoai tây xuống giống gần một tháng đang gặp khó khăn do thời tiết thất thường, giá củ giống dặm lại tăng cao.

Mưa lớn kèm gió giật mạnh đã làm hàng chục héc-ta ngô vụ Đông trên địa bàn xã Yên Cường bị đổ rạp, ảnh hưởng lớn đến quá trình sinh trưởng.

Tại thôn An Dương, xã Yên Đồng, tình trạng úng ngập cũng gây thiệt hại lớn cho người trồng rau màu. Đứng bên ruộng rau bị ngập úng, bà Bùi Thị Nho cho biết vụ này gia đình cấy hơn 4.000 cây su hào, bắp cải, súp lơ và cải cúc trên diện tích 3 sào. “Rau mới cấy được nửa tháng, vừa bén rễ xanh tốt thì sau một đêm mưa dồn dập, sáng ngày 9/11 cả ruộng rau đã chìm trong nước, nhiều luống bắt đầu thối rũ. Mẹ thiên nhiên làm thì đành phải chịu, giờ chỉ trông vào việc nước rút đến đâu khơi thông đến đó”, bà Nho chia sẻ.

Nhiều diện tích rau ăn lá của người dân xã Yên Đồng bị thối rũ, buộc nông dân phải khẩn trương tháo dỡ lưới che để xử lý.

Cùng thôn An Dương, gia đình bà Đào Khắc Hồng canh tác 3 sào khoai tây cùng 3 sào su hào, bắp cải, súp lơ. Trận mưa lớn khiến toàn bộ diện tích rau màu đang kỳ phát triển của gia đình bị ngập úng. Bà Hồng xót xa cho biết, vụ này gia đình đã đầu tư ngót 10 triệu đồng tiền phân bón và 2 triệu đồng tiền giống; nhiều luống su hào chỉ còn khoảng mười ngày nữa là đến kỳ thu chính, súp lơ cũng mới chớm có nụ đều đứng trước nguy cơ thối hỏng.

Còn ông Bùi Văn Nhưỡng (thôn An Dương) cho biết, 10 năm trở lại đây mới thấy một trận mưa vụ Đông lớn và dồn dập như đợt này. Trong 5 sào rau màu của gia đình, có tới 3 sào bị ngập úng. Ông nhẩm tính: “Nếu thuận buồm xuôi gió, mỗi sào rau màu vụ Đông cũng cho thu lãi 5-7 triệu đồng, thời điểm rau được giá có thể thu lãi 20-30 triệu đồng/sào, nên nhìn ruộng rau ngập úng xót ruột lắm”.

Quyết tâm giữ vững mùa vụ

Thiệt hại là có thật nhưng không vì thế mà người nông dân chịu bỏ cuộc. Đi dọc khắp các cánh đồng Yên Cường, Yên Đồng, Yên Khánh, Đồng Thái... những ngày này, bùn đất còn chưa kịp ráo mặt nhưng bà con đã tấp nập ra đồng, người khơi rãnh, người xới xáo, tiếng nói cười, động viên nhau rộn rã.

Không buông xuôi, bà Đinh Thị Ngát (thôn Khánh Hòa, xã Yên Cường) khẳng định chắc nịch: “Nông dân chúng tôi chẳng để đất nghỉ bao giờ. Biết là sản xuất nông nghiệp lúc này khó khăn nhưng phải cố gắng khắc phục. Làm 1 sào khoai tây nếu được giá cũng thu về 5-6 triệu đồng, nên bà con động viên nhau trồng dặm lại ngay”.

Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, mặt luống se khô, nông dân xã Yên Cường tập trung xới nhẹ gốc, chăm sóc phục hồi diện tích khoai tây vụ Đông.

Còn với bà Đào Khắc Hồng, phương châm lúc này là linh hoạt ứng biến, khẩn trương lội ruộng tỉa bỏ lá giập nát, tranh thủ thu hoạch sớm những luống su hào đã đạt kích cỡ để chạy úng. Bà chia sẻ: “Gặp mưa úng thế này thì phải vớt vát ngay, tôi thu hoạch su hào mang ra chợ bán được đồng nào hay đồng đó để lấy tiền trang trải chi phí giống, phân bón đã bỏ ra, rồi tiếp tục tính toán làm lại lứa khác”.

Bà Đào Khắc Hồng, thôn An Dương, xã Yên Đồng (bên phải) tranh thủ thu hoạch sớm những cây su hào đã đạt kích cỡ nhằm vớt vát chi phí giống, phân bón.

Trên diện tích 3 sào rau màu bị ngập, ông Bùi Văn Nhưỡng cũng không ngồi chờ mà bắt tay ngay vào dọn dẹp đồng ruộng. Ông cho biết: “Thiệt hại thì xót ruột thật, nhưng không thể bỏ ruộng hoang. Nước rút đến đâu, gia đình tôi dọn sạch luống, tranh thủ làm lại đất để gieo bổ sung ngay các loại rau ngắn ngày như rau mùi, mùng tơi để kịp bù đắp chi phí”.

Đồng hành cùng bà con nông dân, các cấp chính quyền và cơ quan chuyên môn đã nhanh chóng vào cuộc. Ông Nguyễn Công Trình, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Cường cho biết, xã đã chỉ đạo các thôn, đội sản xuất huy động tối đa nhân lực, phương tiện để khơi thông hệ thống kênh mương nội đồng, ưu tiên bơm tiêu kiệt nước đệm tại các vùng chuyên canh trũng thấp. Địa phương cũng cắt cử cán bộ chuyên trách kiểm tra thực tế từng cánh đồng, đánh giá cụ thể mức độ hư hại để có phương án chỉ đạo sát sao.

Ông Trần Văn Trường, Giám đốc HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Yên Nhân (xã Yên Cường) cũng cho biết: “Vụ này, HTX triển khai 150 ha cây vụ Đông, gồm 80 ha khoai tây, 30 ha khoai lang, 35 ha ngô, còn lại là lạc và rau màu. Đợt mưa vừa qua làm ảnh hưởng cục bộ khoảng 30 ha khoai tây ở các chân ruộng trũng. HTX đang tập trung hướng dẫn bà con các bước chăm sóc phục hồi, đồng thời tìm kiếm, kết nối các nguồn cung ứng củ giống bảo đảm chất lượng để xã viên kịp thời dặm tỉa diện tích bị khuyết”.

Trên những chân ruộng bị thiệt hại nặng, bà con khẩn trương làm lại đất, gieo bổ sung các loại rau ngắn ngày để kịp cung ứng cho thị trường cuối năm.

Để việc khắc phục đạt hiệu quả, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Yên Đồng đã cử cán bộ bám sát đồng ruộng, trực tiếp hướng dẫn nông dân quy trình chăm sóc sau ngập úng. Theo đó, nhiệm vụ trước mắt là tiêu thoát nước triệt để, đợi mặt luống se khô mới xới nhẹ phá váng cho đất thoáng khí, tránh xới sâu hay đi lại khi đất còn nhão làm tổn thương rễ. Khi rễ chưa hồi phục, bà con tuyệt đối không bón thúc đạm hoặc NPK mà chỉ phun phân bón lá vi lượng, chế phẩm kích rễ; đồng thời chủ động phun phòng bệnh mốc sương, lở cổ rễ, héo xanh vi khuẩn theo nguyên tắc "4 đúng".

Với những diện tích bị thối rữa không thể cứu vãn, người dân được hướng dẫn thu gom tiêu hủy tàn dư và làm lại đất để chuyển sang gieo trồng các loại rau ngắn ngày kịp vụ Tết.

Cùng với sự chủ động của các địa phương, ngay sau đợt mưa lớn, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã ban hành Công văn số 15537/SNNMT-TTBVTV chỉ đạo đồng bộ các giải pháp khôi phục sản xuất vụ Đông tới UBND 129 xã, phường cùng các đơn vị chuyên môn, thủy nông.

Theo đó, về mặt thủy lợi, Sở đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà và các công ty thủy lợi trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khoanh vùng tiêu úng, ưu tiên tiêu thoát nước trước cho các vùng trũng thấp và vùng chuyên canh cây vụ Đông có giá trị kinh tế cao như khoai tây, dưa chuột, cà chua, bí xanh. Đồng thời, các đơn vị thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống đê điều, bờ vùng, bờ thửa và các công trình xung yếu để kịp thời xử lý sự cố sạt lở, vừa bảo đảm tiêu úng nhanh, vừa chủ động nguồn nước tưới dưỡng cho cây trồng ở giai đoạn tiếp theo.

Trên đồng ruộng, cán bộ kỹ thuật của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông tỉnh được tăng cường bám sát cơ sở để kiểm tra, đánh giá thực trạng sinh trưởng của cây trồng và tập huấn trực tiếp cho nông dân quy trình phục hồi. Trọng tâm là tăng cường điều tra, dự tính, dự báo tình hình phát sinh gây hại của các đối tượng sâu bệnh sau mưa ẩm như lở cổ rễ, héo xanh vi khuẩn, thối nhũn, sương mai để hướng dẫn phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

Cùng với đó, ngành nông nghiệp phối hợp với các đơn vị cung ứng vật tư bảo đảm đủ số lượng, chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật với giá bán ổn định; đồng thời đề nghị các địa phương siết chặt kiểm tra chất lượng vật tư tại các cơ sở kinh doanh, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo vệ quyền lợi người sản xuất.

Về lâu dài, ngành chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn nông dân bố trí cơ cấu thời vụ hợp lý, nhân rộng các mô hình sản xuất rau an toàn, trồng cây vụ Đông áp dụng che phủ nilon, nhà lưới nhằm giảm thiểu rủi ro trước diễn biến thời tiết cực đoan.

Sự chủ động của người nông dân cùng sự vào cuộc sát sao từ tỉnh tới cơ sở đang tạo lực đẩy giúp các địa phương từng bước khôi phục sản xuất. Với nhịp độ chăm sóc khẩn trương như hiện nay, màu xanh của cây vụ Đông đang dần trở lại trên các cánh đồng, giữ vững mục tiêu kế hoạch và bảo đảm nguồn cung nông sản dịp cuối năm.