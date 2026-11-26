Tiến sĩ Phạm Văn Mão, Trưởng phòng Kỹ thuật, Ban Quản lý dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận chia sẻ tại Diễn đàn Thương mại hạt nhân châu Á lần thứ 11. (ẢNH: HÀ LINH)

Về việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư của dự án

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 gồm hai tổ máy, sử dụng lò phản ứng nước nhẹ áp lực loại VVER-1200, thế hệ III+ tiên tiến của Liên bang Nga, công suất mỗi tổ máy khoảng 1.200MW. Nhiên liệu hạt nhân với độ làm giàu dưới 5% sẽ do phía Nga cung cấp.

Báo cáo tiến độ dự án tại Diễn đàn Thương mại hạt nhân châu Á lần thứ 11, Tiến sĩ Phạm Văn Mão, Trưởng phòng Kỹ thuật, Ban Quản lý dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận cho biết, theo Nghị Quyết số 44/2026/QH16 về việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập, Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được tách thành 3 dự án độc lập, bao gồm: Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 và Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Các dự án sau khi được tách độc lập, chủ đầu tư có trách nhiệm lập mới hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của Dự án trên cơ sở sử dụng dữ liệu, kết quả công việc đã thực hiện trước đây để tiếp tục triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật. Việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, tổ chức triển khai thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, tương ứng với hình thức đầu tư, nguồn vốn phù hợp của Dự án.

Các diễn giả chia sẻ tại Diễn đàn Thương mại hạt nhân châu Á lần thứ 11. ( ẢNH: HÀ LINH).

“EVN dự kiến trình hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư của Dự án lên Thủ tướng Chính phủ vào đầu năm 2027. Nếu được thẩm định, dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp Quốc hội tháng 5 năm 2027. Sau khi chủ trương đầu tư được thông qua, EVN sẽ phối hợp với đối tác Nga cập nhật Báo cáo nghiên cứu khả thi và Hồ sơ phê duyệt địa điểm của Dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét”, Tiến sĩ Phạm Văn Mão cho biết.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, hai dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 được định hướng đưa vào vận hành trong giai đoạn 2030-2035, với tổng công suất từ 4.000 đến 6.400MW. Tuy nhiên, với tiến độ triển khai các bước thì có thể không đáp ứng được mốc dự kiến này. Các mốc xây dựng, cấp phép và vận hành sẽ cần được xác định lại sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt và các hợp đồng được thống nhất.

Khắc phục các khuyến nghị về cơ sở hạ tầng điện hạt nhân

Phục vụ triển khai dự án điện hạt nhân, vào tháng 12/2025, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã tổ chức đợt đánh giá cơ sở hạ tầng điện hạt nhân tích hợp của Việt Nam.

Kết thúc đợt đánh giá, Đoàn đánh giá IAEA đã đưa ra 38 khuyến nghị và 13 đề xuất, trong đó có 16 khuyến nghị và 4 đề xuất liên quan trực tiếp đến EVN với tư cách chủ đầu tư và đơn vị vận hành nhà máy. Theo đó, có 5 lĩnh vực được IAEA đánh giá cần ưu tiên giải quyết gồm: Khuôn khổ pháp luật và pháp quy; công tác chuẩn bị cho giai đoạn ký kết hợp đồng và xây dựng nhà máy điện hạt nhân; phát triển nguồn nhân lực; phối hợp và nâng cao sự tham gia của các bên liên quan; chính sách chu trình nhiên liệu hạt nhân và quản lý chất thải phóng xạ.

Hiện, EVN đang phối hợp tích cực với IAEA, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (VARANS), Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM), Petrovietnam và các cơ quan trong nước xây dựng kế hoạch khắc phục các kiến nghị, đề xuất này.

Các nhiệm vụ của EVN tập trung vào xây dựng hệ thống quản lý tích hợp cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1; xác định yêu cầu năng lực cho từng vị trí trong nhà máy, chuẩn bị quan trắc phóng xạ môi trường và giám sát liều cá nhân; phối hợp với cấp có thẩm quyền hoàn thiện yêu cầu an ninh, xây dựng chiến lược chu trình nhiên liệu hạt nhân, quản lý chất thải phóng xạ, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Việc chuẩn bị này hướng tới Cột mốc 2 của IAEA - giai đoạn một quốc gia sẵn sàng mời thầu hoặc đàm phán hợp đồng cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên.

Nội địa hóa gắn với năng lực thực tế

Một nội dung được EVN rất quan tâm là thúc đẩy sự tham gia của các ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước đối với Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 để tăng dần tỷ lệ nội địa hóa cho dự án. Theo Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 13/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2035 phấn đấu mức tham gia của các doanh nghiệp trong nước đạt tỷ lệ 30% tổng mức đầu tư các hạng mục xây dựng, lắp đặt của các hạng mục phụ trợ dự án điện hạt nhân đồng thời thúc đẩy sự tham gia của các ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước về xây lắp, vận hành, bảo dưỡng nhà máy điện hạt nhân và phát triển một số tập đoàn, doanh nghiệp dẫn dắt, có năng lực xây lắp, thiết kế, chế tạo, sản xuất các thiết bị, vật liệu cho điện hạt nhân nhằm từng bước làm chủ công nghệ chiến lược và nâng cao tỷ trọng nội địa hóa.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam và các tập đoàn, doanh nghiệp tham gia phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử chủ động nghiên cứu, đầu tư, phát triển và làm chủ công nghệ điện hạt nhân và các công nghệ ứng dụng bức xạ, đồng vị phóng xạ tiên tiến; tham gia xây dựng, phát triển hạ tầng, chuỗi cung ứng và thực hiện nội địa hóa thiết bị, vật liệu, dịch vụ kỹ thuật, hình thành năng lực công nghiệp hỗ trợ trong nước.

Nhữngthách thức trong giai đoạn đầu

Tiến sĩ Phạm Văn Mão nêu ba nhóm khó khăn chính ở giai đoạn hiện nay. Thách thức đầu tiên liên quan đến khung pháp lý và điều kiện triển khai. Đối với dự án điện hạt nhân đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam, hệ thống luật pháp, nghị định, thông tư, quy định, hướng dẫn và tiêu chuẩn cần tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện, vừa phù hợp với các yêu cầu, tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), vừa tương thích với quy định, tiêu chuẩn của quốc gia xuất khẩu công nghệ. Với một dự án tiên phong như vậy, nhiều nội dung chưa thể được quy định đầy đủ trong hệ thống pháp luật, vì vậy cần có cơ chế đặc thù để tạo hành lang pháp lý cho quá trình triển khai thực hiện dự án.

Diễn đàn thu hút các chuyên gia quốc tế chia sẻ quá trình triển khai chương trình điện hạt nhân tại ASEAN. (ẢNH: HÀ LINH).

Nhóm thách thức thứ hai liên quan đến quy mô vốn đầu tư, mô hình tài chính và hiệp định tín dụng, cùng với yêu cầu rất cao về tiến độ, chất lượng và quản lý rủi ro. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, hai tổ máy Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 phải được đưa vào vận hành trong giai đoạn 2030-2035. Khối lượng công việc rất lớn, trong khi dự án có tính chất đặc biệt, yêu cầu cao về công nghệ, chất lượng và đặc biệt là an toàn, an ninh. EVN xác định tiến độ triển khai dự án phải đi cùng chất lượng và kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong suốt quá trình chuẩn bị và thực hiện.

Nhóm thách thức thứ ba là chuẩn bị nguồn nhân lực và tạo sự đồng thuận xã hội. Điện hạt nhân đòi hỏi đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực quản lý dự án, tài chính, hợp đồng và vận hành. EVN đang phối hợp với các bộ, ngành và đối tác để xây dựng kế hoạch tổng thể đào tạo nguồn nhân lực phục vụ dự án điện hạt nhân. Bên cạnh đó, công tác truyền thông cũng cần được thực hiện bài bản nhằm cung cấp thông tin minh bạch, tạo sự đồng thuận của địa phương và người dân khu vực dự án.