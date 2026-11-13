Tập trung khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Khắc phục các điểm sạt lở trên địa bàn Đà Nẵng. Ảnh: VĨNH NHÂN

Mưa lớn tại khu vực miền Trung trong những ngày qua đã gây ngập úng, sạt lở và ách tắc giao thông tại nhiều điểm.

Tại Đà Nẵng, tính đến ngày 12/11, địa phương còn một số điểm ách tắc do ngập nước và sạt lở.

Trên quốc lộ 14H, đoạn Km65+402 - Km66+675 (khu vực từ cầu Khe Rinh đến cầu Khe Ré, thuộc xã Quế Phước), nước ngập sâu từ 1 - 1,5m gây ách tắc giao thông hoàn toàn.

Trên quốc lộ 24C, sạt lở xảy ra tại 4 vị trí; trong đó 3 điểm đã được thông xe bước 1, điểm còn lại tại Km84+00 thuộc xã Trà Liên đang được khẩn trương khắc phục.

Trên quốc lộ 40B, 6 vị trí sạt lở đã được thông xe bước 1. Riêng đoạn Km34+390 - Km54+540 đang triển khai Dự án liên kết vùng miền Trung khiến các phương tiện lưu thông khó khăn; vị trí sạt lở tại Km41+700 khu vực đèo Liêu (xã Lãnh Ngọc) cũng đã được khắc phục bước đầu.

Trên tuyến đường Trường Sơn Đông, sạt lở taluy dương tại Km117+820 (bên phải tuyến) thuộc xã Nam Trà My gây tắc đường. Đơn vị bảo dưỡng đang khẩn trương hót dọn đất đá...

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, đơn vị đã ban hành văn bản chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ, Ban quản lý dự án, Sở Xây dựng các địa phương và các doanh nghiệp quản lý, khai thác đường bộ chủ động triển khai phương án ứng phó.

Trong đó, Cục đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, xác định các vị trí có nguy cơ sạt lở, sụt lún; tăng cường tuần đường, canh gác, cảnh báo tại các vị trí xung yếu; chủ động xử lý sự cố để bảo đảm giao thông.

Hiện Cục Đường bộ Việt Nam đang tổ chức trực 24/24 giờ, theo dõi sát tình hình mưa lũ, sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ các địa phương triển khai phương án khắc phục hậu quả thiên tai, giảm thiểu tối đa thiệt hại và bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.