Tập trung kéo giảm tội phạm trên địa bàn phường An Khê

Đại tá Nguyễn Hà Lai phát biểu tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Khê Nguyễn Lê Mậu Cường; đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.

Tại buổi làm việc, Thượng tá Nguyễn Anh Dũng- Trưởng Công an phường An Khê đã báo cáo tình hình, kết quả các mặt công tác trong 9 tháng đầu năm 2026. Trong điều kiện địa bàn mở rộng, dân số và khối lượng công việc tăng mạnh, Công an phường An Khê đã giữ vững ổn định an ninh quốc gia, không để phát sinh điểm nóng; chủ động đấu tranh với các loại tội phạm; quản lý hành chính, giao thông, phòng cháy chữa cháy và cải cách hành chính có chuyển biến rõ. 9 tháng qua, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 33 vụ, tăng 8 vụ so với cùng kỳ 2025. Tội phạm nổi lên chủ yếu là xâm phạm sở hữu, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm liên quan thanh thiếu niên; đã khởi tố 1 vụ/1 đối tượng về xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; xử phạt 8 trường hợp vi phạm kinh tế, 1 trường hợp an toàn thực phẩm, 8 trường hợp môi trường. Ngoài ra, đơn vị cũng đã điều tra, khởi tố 10 vụ/17 đối tượng về mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; kiểm danh, kiểm diện và test hơn 1.267 lượt, phát hiện 88 trường hợp dương tính; đưa 23 đối tượng đi cai nghiện tập trung; khởi tố 13 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy…

Bên cạnh đó, Công an phường An Khê cũng đã tổ chức thu nhận, cấp 11.920 hồ sơ căn cước và định danh điện tử mức 2; tiếp nhận, giải quyết 10.590 hồ sơ cư trú; xác nhận và giải quyết 3.687 thủ tục hành chính khác. Hoàn thành rà soát 99.726 nhân khẩu và điều chỉnh dữ liệu dân cư theo 43 tổ dân phố mới đạt 100%...

Tại buổi làm việc, tập thể chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Khê cũng trao đổi, thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng tại cơ sở. Đặc biệt là các nội dung về tổ chức đào tạo, tập huấn theo chuyên đề, thiết lập cơ chế phối hợp nhanh với ngân hàng, tăng cường hướng dẫn trực tiếp của phòng nghiệp vụ, củng cố lực lượng và chuẩn hóa quản lý đối tượng, hỗ trợ số hóa, chỉnh lý hồ sơ và trang thiết bị…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Hà Lai ghi nhận những kết quả Công an phường An Khê đạt được trong 9 tháng đầu năm 2026; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo Công an TP các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT); triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, không để phát sinh các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở.

Phó Giám đốc Công an TP nhấn mạnh, An Khê được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, do đó cần tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy. Tiếp tục sàng lọc, rà soát, phát hiện một cách triệt để, làm trong sạch, chuyển hóa địa bàn để đạt mục tiêu đến năm 2028 đạt tiêu chí phường không ma túy. Bên cạnh đó, đơn vị tập trung thực hiện có hiệu quả các chuyên đề công tác, gắn với các đợt cao điểm ra quân với mục tiêu cao nhất là đảm bảo giữ vững ANTT trên địa bàn, không để bị động, đột biến, bất ngờ. Triển khai cơ chế "cầm tay chỉ việc", chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm nhằm kéo giảm tội phạm tới mức thấp nhất; đặc biệt là tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Tập trung nâng cao ứng dụng tiện ích về cơ sở dữ liệu dân cư theo phương châm "đúng, đủ, sạch, sống". Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả Chương trình"5 không, 3 có", thành phố "4 an" và công tác quản lý trật tự đô thị, không để diễn ra tình trạng "đánh trống bỏ dùi".

Đại tá Nguyễn Hà Lai yêu cầu tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Khê nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, tăng tốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác còn lại trong năm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, góp phần giữ vững ANTT, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.