Tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án y tế tại khu vực Vĩnh Phúc

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra cơ sở vật chất của Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương.

Đây là 2 trong 16 dự án ngành Y tế đề xuất thực hiện theo Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2026 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Dự án Đầu tư xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương thuộc nhóm B, tổng mức đầu tư 379 tỷ đồng, quy mô 250 giường bệnh. Dự án gồm các hạng mục chính: Nhà khám bệnh đa khoa, điều trị ngoại trú, kỹ thuật nghiệp vụ, hành chính; nhà điều trị nội trú; nhà kiểm soát nhiễm khuẩn và các hạng mục phụ trợ.

Đến nay, dự án đã được trình thẩm định chủ trương đầu tư, đang tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định để hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nghe báo cáo về dự án Cải tạo, nâng cấp xây dựng cơ sở vật chất Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường.

Dự án Cải tạo, nâng cấp xây dựng cơ sở vật chất Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 với tổng mức đầu tư 272 tỷ đồng. Chủ đầu tư đang triển khai lập dự toán và xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu chỉ đạo tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng, nâng cấp 2 trung tâm y tế khu vực là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 30/3/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Qua đó, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Để bảo đảm tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Sở Tài chính, Sở Xây dựng tăng cường hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án thuộc lĩnh vực y tế theo cơ chế “luồng xanh”.

Sở Y tế chủ động đôn đốc, kiểm soát tiến độ từng dự án, bảo đảm các mục tiêu đề ra. Các chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu kỹ phương án xây dựng, bảo đảm công năng, hiệu quả sử dụng công trình sau khi hoàn thành.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, trong quá trình triển khai cần quan tâm các yếu tố về kiến trúc, cảnh quan, môi trường; đồng thời tính toán phương án tổ chức phù hợp, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh được duy trì hiệu quả trong quá trình đầu tư và khi các công trình đưa vào sử dụng.