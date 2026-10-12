Tập trung hoàn thiện nội dung Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

Quang cảnh phiên họp.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Lý Bình Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 6.

Theo chương trình, Kỳ họp thứ 6 dự kiến diễn ra trong nửa ngày, vào ngày 15/10/2026 tại Hội trường tầng 3, Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và trên cơ sở các tờ trình của UBND tỉnh về đăng ký, điều chỉnh, bổ sung danh mục trình kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo triển khai các công việc theo quy định, ban hành hơn 26 văn bản liên quan đến công tác chuẩn bị.

Đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh đã có 05 tờ trình đăng ký, điều chỉnh, bổ sung danh mục nội dung trình kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh đã trình Đảng ủy HĐND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương về việc tổ chức kỳ họp và điều chỉnh, bổ sung danh mục nội dung trình kỳ họp.

Các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thảo luận về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 6.

Sau các lần đăng ký, điều chỉnh, bổ sung, HĐND tỉnh dự kiến xem xét, quyết định 29 nội dung tại kỳ họp. Trong đó, Thường trực HĐND tỉnh trình 03 nội dung: dự thảo nghị quyết ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 và Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 của HĐND tỉnh về bảng giá đất và dự thảo nghị quyết về Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh.

UBND tỉnh trình 26 nội dung, gồm 01 báo cáo về tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh; việc phân bổ, giao dự toán chi đối với các khoản chưa phân bổ chi tiết và dự toán kinh phí do cấp trên bổ sung có mục tiêu trong năm; phương án sử dụng số tăng thu so với dự toán và dự toán chi còn lại; cùng 25 dự thảo nghị quyết, trong đó có 16 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 9 dự thảo nghị quyết cá biệt.

Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng, phân công và đôn đốc các ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết; chuẩn bị văn bản, tài liệu và các điều kiện phục vụ kỳ họp.

Lãnh đạo các ban HĐND tỉnh báo cáo tiến độ thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 6.

Tại phiên họp, lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh báo cáo tiến độ thẩm tra các nội dung trình kỳ họp; đồng thời thảo luận, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác tháng 10 và những tháng còn lại của năm 2026.

Kết luận phiên họp, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh tiếp tục hoàn thiện nội dung, báo cáo thẩm tra, dự thảo nghị quyết và các văn bản trình tại Kỳ họp thứ 6; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát, tập trung theo dõi kết quả thực hiện sau giám sát và sau chất vấn.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên họp.

Đồng chí đề nghị triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trong Đề án số 06-ĐA/TU, trọng tâm là tiếp tục chuẩn hóa, số hóa toàn diện quy trình hoạt động của HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; từng bước chuyển từ số hóa tài liệu sang quản trị công việc, điều hành và hỗ trợ ra quyết định trên nền tảng số, dữ liệu. Đồng thời, đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện mô hình “Hội đồng nhân dân số”; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện tổ chức thành công kỳ họp.