Sáng 19-11, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Lê Tiến Châu - Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) chủ trì Hội nghị toàn quốc tham vấn hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản QPPL. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa có đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Long Biên và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe các tham luận đánh giá kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương thực hiện và việc tổng rà soát tại TP. Hà Nội; đề xuất giải pháp xử lý kết quả này nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Đồng thời, nghe ý kiến của các địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội đề xuất giải pháp xử lý kết quả tổng rà soát nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh...

Quang cảnh điểm cầu Khánh Hòa.

Tính đến ngày 31-10, các cơ quan ở Trung ương và UBND cấp tỉnh đã xác định, tổng hợp hơn 43.700 văn bản QPPL còn hiệu lực hoặc chưa có hiệu lực thuộc đối tượng, phạm vi tổng rà soát. Trong đó, gần 2.600 văn bản QPPL được ban hành theo chế độ mật; gần 6.100 văn bản QPPL được ban hành chỉ có nội dung bãi bỏ văn bản QPPL khác; hơn 1.700 văn bản QPPL của chính quyền địa phương trước sắp xếp không được quyết định áp dụng; gần 7.600 văn bản QPPL của chính quyền cấp huyện (trước sắp xếp) còn hiệu lực. Các văn bản QPPL trên được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một phần bởi hơn 3.650 văn bản. Các cơ quan đã xác định, đề xuất phương án xử lý đối với gần 9.800 văn bản QPPL...

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đánh giá, kết quả rà soát đã cơ bản nhận diện được những bất cập mang tính hệ thống, liên ngành, liên cấp. Thời gian tới, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung hoàn thiện kết quả rà soát và định hướng tinh gọn hệ thống pháp luật. Trong đó, cần lượng hóa, làm nổi bật kết quả tổng rà soát bằng những số liệu, dẫn chứng cụ thể; làm rõ những điểm nghẽn lớn có tính hệ thống, liên ngành; số văn bản cần xử lý, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ và mức độ tinh gọn dự kiến; những vướng mắc đã được tháo gỡ, số thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm một cách thực chất. Bên cạnh đó, thống kê đầy đủ số lượng văn bản QPPL còn hiệu lực; phân loại theo hình thức văn bản, cơ quan ban hành; làm rõ cơ cấu, tình trạng hiệu lực, những bất cập về cấu trúc… để nghiên cứu giải pháp tinh gọn hệ thống pháp luật. Đồng thời, tập trung xử lý đồng bộ các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không hợp lý, cản trở đầu tư kinh doanh và huy động nguồn lực; đề xuất định hướng, giải pháp mang tính chiến lược về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cũng yêu cầu đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch xử lý kết quả tổng rà soát theo tinh thần "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả). Bộ Tư pháp tổng hợp báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ hằng quý về tiến độ khắc phục, xử lý sau rà soát; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng chương trình lập quy của Chính phủ từ năm 2027.

Bên cạnh đó, cần chuyển mạnh từ thụ động tiếp nhận phản ánh sang chủ động rà soát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các điểm nghẽn pháp lý theo hướng đổi mới phương pháp rà soát theo chuỗi hoạt động thực tế của người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh số hóa, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện sớm quy định mâu thuẫn ngay trong quá trình soạn thảo; hoàn thiện hệ thống tiếp nhận, theo dõi phản ánh kiến nghị trên Cổng Pháp luật quốc gia; công khai tiến độ và kết quả xử lý văn bản QPPL. Các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương tăng cường công tác phối hợp; giám sát việc xử lý kết quả rà soát; tập hợp phản ánh ý kiến của Nhân dân, hiệp hội và doanh nghiệp…