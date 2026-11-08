Tập trung hoàn thiện hồ sơ đề án cải cách chính sách tiền lương

Trong tháng 11 và thời gian còn lại của năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu, hành động quyết liệt, sáng tạo với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Theo dõi tiền lương, tiền thưởng dịp cuối năm

Trong đó, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan tập trung hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Bộ Nội vụ cũng có trách nhiệm theo dõi, đánh giá, dự báo sát tình hình thị trường lao động, nhất là quan hệ lao động, tiền lương, tiền thưởng dịp cuối năm, kịp thời có giải pháp phù hợp, xử lý quan hệ lao động, tình trạng nợ lương, chậm trả lương, tranh chấp lao động; chủ động ứng phó với các tình huống phức tạp phát sinh, không để bị động, bất ngờ, mất an ninh công nhân, phát sinh điểm nóng; tăng cường kết nối cung - cầu lao động, vận hành hiệu quả Sàn giao dịch việc làm quốc gia; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu về lao động.

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Báo cáo về quy định khung đối với danh mục vị trí việc làm trước ngày 30-11

Đặc biệt, Bộ Nội vụ được giao chủ động, khẩn trương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương trong việc đề xuất biên chế giai đoạn 2027-2031; tổng hợp phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 của các bộ, cơ quan ngang bộ, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; tham mưu các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là Bộ Nội vụ hoàn thành báo cáo về quy định khung đối với danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, tiêu chuẩn, định mức trước ngày 30-11-2026; hướng dẫn thống nhất các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng vị trí việc làm; trình Ban Chỉ đạo xem xét, gửi Ban Tổ chức Trung ương.

Rà soát, kê khai, kiểm tra, xác nhận dữ liệu theo 9 biểu về vị trí việc làm trước ngày 10-11

Liên quan đến vấn đề này, Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan hoàn thành rà soát, kê khai, kiểm tra, xác nhận dữ liệu theo 9 biểu về vị trí việc làm trước ngày 10-11; cập nhật, đồng bộ ngay khi Cổng trực tuyến của Ban Tổ chức Trung ương vận hành.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành cũng phải hoàn thành việc xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 trước ngày 20-11-2026.

Với các địa phương, Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc xác định nhu cầu nhân lực, đối chiếu với số người hiện có, khả năng cơ cấu lại và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 trong phạm vi quản lý, gửi trước ngày 20-11-2026. Đồng thời, địa phương phải xác định vị trí việc làm cấp xã theo nhiệm vụ được phân cấp, bảo đảm nhân lực cho bộ phận một cửa, phòng tiếp công dân, kho lưu trữ, chữ ký số ở cấp xã.

Các địa phương cần hoàn thành rà soát, kê khai, xác nhận dữ liệu theo 9 biểu về vị trí việc làm trước ngày 10-11-2026, nhất là đối với các địa phương còn chậm tiến độ (Cần Thơ, Huế, Lào Cai, Phú Thọ); cập nhật, đồng bộ dữ liệu ngay khi Cổng trực tuyến của Ban Tổ chức Trung ương vận hành.

* Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã phát biểu giải trình các đại biểu Quốc hội liên quan tới đề án tổng thể về tiền lương. Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, điều chỉnh, xây dựng đề án tổng thể về tiền lương.

Đề cập đến chế độ phụ cấp cho viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải thông tin, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất chính sách lương và phụ cấp phù hợp. Hiện, Bộ Nội vụ đang khẩn trương hoàn thiện nội dung nghiên cứu để sớm báo cáo Chính phủ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, trong đó tập trung xử lý, khắc phục dứt điểm những bất cập hiện nay giữa chế độ lương, phụ cấp của viên chức đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã so với công chức cấp xã.