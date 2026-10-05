Tập trung hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư dự án cửa khẩu chính Chiềng Khương

Họp bàn về quy hoạch chi tiết và chủ trương đầu tư dự án cửa khẩu chính Chiềng Khương

Triển khai nhiệm vụ được giao, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn về việc xác định phạm vi khu vực cửa khẩu chính Chiềng Khương và quyết định về việc thành lập Đoàn khảo sát liên ngành xác định phạm vi khu vực cửa khẩu chính Chiềng Khương, tỉnh Sơn La.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo tại cuộc họp

Hiện nay, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang xin ý kiến các sở, ngành và các đơn vị liên quan về hồ sơ dự thảo xác định phạm vi khu vực cửa khẩu chính Chiềng Khương; trong đó, nội dung phạm vi khu vực cửa khẩu chính Chiềng Khương đề xuất kế thừa kết quả khảo sát, rà soát số liệu, tài liệu và các nội dung nghiên cứu đã thực hiện trong quá trình lập Quy hoạch chi tiết cửa khẩu chính Chiềng Khương.

Đại biểu dự cuộc họp

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản xin ý kiến Bộ, ngành Trung ương về hồ sơ Quy hoạch chi tiết và đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cửa khẩu chính Chiềng Khương, tỉnh Sơn La (Giai đoạn 1). Dự kiến tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 1 là 135 tỷ đồng; nguồn vốn dự kiến từ Ngân sách Trung ương. Thời gian thực hiện năm 2026-2029 với các hạng mục: Đầu tư xây dựng 1 nhà Kho hàng hóa 1 tầng, 2 nhà kiểm dịch 1 tầng, 1 Nhà làm việc khung thép lắp ghép, Nhà vệ sinh công cộng, Hệ thống đường giao thông nội bộ khoảng 0,31km, san nền khoảng 47.400 m², hạ tầng kỹ thuật.

Đại biểu dự cuộc họp

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc xác định phạm vi xây dựng của khẩu chính Chiềng Khương; tiến độ hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, danh mục các hạng mục đầu tư trong khu vực biên giới và công tác giải phóng mặt bằng...

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các đơn vị khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ liên quan đến trình tự, thủ tục phê duyệt nhiệm vụ, đề cương quy hoạch đúng theo hướng dẫn của các bộ, ngành. Tiếp tục rà soát công tác giải phóng mặt bằng, tránh phát sinh vấn đề phức tạp. Các đơn vị phối hợp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết và chủ trương đầu tư dự án cửa khẩu chính Chiềng Khương đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục; rà soát vốn đầu tư; các thủ tục pháp lý khác để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án./.