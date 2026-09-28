Tập trung hoàn thiện hạ tầng thu hút vốn đầu tư chất lượng cao

Chính vì thế, thành phố đang tập trung hoàn thiện hạ tầng các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, tạo quỹ đất và không gian phát triển cho những dự án công nghệ thế hệ mới. Đây được xem là nền tảng để Hà Nội thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Ưu tiên hạ tầng cho công nghệ thế hệ mới

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, hiện nay thành phố Hà Nội đang tiếp tục tập trung bố trí quỹ đất, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và hoàn thiện đầu tư hạ tầng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc; Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội và 7 khu công nghiệp đã được chấp thuận đầu tư với tổng diện tích khoảng 1.800ha.

Trong đó đáng chú ý, Khu công nghệ cao Hòa Lạc hiện vẫn còn trên 700ha đất sạch, dự kiến nâng lên khoảng 800ha vào cuối năm 2026. Đây là điều kiện quan trọng để thành phố chủ động đón các dự án quy mô lớn, sử dụng công nghệ hiện đại, có khả năng tạo sức lan tỏa từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, khu vực và trong nước.

Thời gian gần đây thành phố Hà Nội dành nhiều nguồn lực để đầu tư hệ thống hạ tầng các khu công nghiệp. Ảnh: Đình Hiệp

Cùng với Hòa Lạc, thành phố đang triển khai Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội với quy mô khoảng 199ha. Một số khu công nghiệp mới cũng được thúc đẩy như: Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Khu công nghiệp Đông Anh lần lượt khởi công ngày 19 và 20-5-2026. UBND thành phố cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư một số khu công nghiệp như Phú Đông, Tân Thắng...

Bên cạnh quỹ đất, Hà Nội ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, bảo đảm nguồn điện ổn định, phát triển hạ tầng số (triển khai mạng 5G, thí điểm Smart Pole và hạ tầng IoT), trung tâm dữ liệu… đáp ứng yêu cầu của các dự án công nghệ cao thế hệ mới, đây cũng chính là những yếu tố quan trọng để hút các nhà đầu tư chiến lược. Điển hình như: Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã hình thành hệ sinh thái với sự hiện diện của các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam như: Viettel, FPT, VNPT... đồng thời thu hút một số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn, trong đó có dự án của Tập đoàn Nideco (Nhật Bản) với vốn đầu tư khoảng 375 triệu USD.

Đặc biệt, để tiếp tục thu hút đầu tư các dự án công nghệ cao, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 80/2026/QĐ-UBND ngày 29-6-2026 quy định tiêu chí khu, cụm công nghiệp sinh thái trên địa bàn thành phố và lộ trình, cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động thành khu, cụm công nghiệp sinh thái.

Phát huy lợi thế cạnh tranh

Nhờ chủ động trong công tác chuẩn bị hạ tầng, tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố tiếp tục đạt kết quả tích cực. Cụ thể, theo số liệu báo cáo từ Sở Tài chính Hà Nội, tổng vốn FDI thu hút lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng 8-2026 đạt gần 3,74 tỷ USD, đạt khoảng 83,05% mục tiêu cả năm (4,5 tỷ USD).

Riêng tháng 8-2026, thu hút thêm 114,91 triệu USD, bằng 299% so cùng kỳ tháng 8-2025. Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng 8-2026, thành phố có 450 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký trên 572 triệu USD, bằng 175% về số dự án và 209% về vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2025.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh PV

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Lê Trung Hiếu, việc đẩy mạnh triển khai hoàn thiện hạ tầng phục vụ các dự án công nghệ thế hệ mới, nhằm hướng tới mục tiêu để doanh nghiệp Thủ đô không chỉ là "nơi tiếp nhận" dòng vốn mà còn từng bước làm chủ công nghệ, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Qua đó góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường gắn với hội nhập quốc tế hiệu quả...

Từ những kết quả thu hút đầu tư cho thấy, số lượng nhà đầu tư mới vào Hà Nội tiếp tục ở mức cao và vốn đăng ký cấp mới đã tăng gấp hơn hai lần cùng kỳ, thể hiện sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và hiệu quả của công tác xúc tiến đầu tư. Tuy nhiên, trên thực tế vốn bình quân trên một dự án còn khiêm tốn (khoảng 1,27 triệu USD/dự án); chưa có nhiều dự án công nghệ cao - vốn lớn.

Vì vậy, theo TS Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia kinh tế, để khai thác hiệu quả quỹ đất tại các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, Hà Nội cần xác định rõ lợi thế cạnh tranh và nhóm nhà đầu tư mục tiêu. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút FDI giữa các địa phương ngày càng lớn, nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến giá thuê đất mà còn đặc biệt chú trọng chất lượng hạ tầng, khả năng kết nối, nguồn nhân lực, mức độ ổn định của năng lượng và tính thuận lợi của thủ tục hành chính...

Có thể thấy, các khu công nghệ cao, khu công nghiệp của Hà Nội đang có những chuyển động tích cực, song kết quả vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và chưa thực sự trở thành động lực đủ mạnh cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và giá trị gia tăng của nền kinh tế.

Do đó, khi thành phố xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt, Khu công nghệ cao Hòa Lạc được kỳ vọng trở thành “quả đấm thép” trong chiến lược phát triển mới, các chuyên gia cho rằng, Hà Nội cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, hạ tầng, nhân lực và thủ tục đầu tư; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp công nghệ đến đầu tư. Nói cách khác, phải chủ động dọn “tổ” đủ tốt để đón những “đại bàng” công nghệ cao, qua đó tạo động lực mới cho kinh tế Thủ đô phát triển nhanh, bền vững.