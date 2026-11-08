Tập trung hoàn thiện hạ tầng, tăng sức hút đầu tư vào các khu công nghiệp phía Bắc tỉnh

Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn V.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế và các KCN tỉnh, tại 5 KCN ở phía Bắc tỉnh gồm: Đồng Văn VI (giai đoạn 1), Đồng Văn V, Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Đồng Văn III), Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng và Kim Bảng IV, có tổng diện tích đất phải GPMB là 1.042,2ha. Đến nay, các địa phương đã bàn giao 721,3ha (đạt 69,2%) và vẫn còn tới 320,9ha chưa được GPMB. Riêng KCN Đồng Văn VI mới GPMB được 9,6ha trong tổng số 250ha; KCN Kim Bảng IV còn khoảng 21,7ha chưa hoàn thành…

Qua đánh giá của các cơ quan chuyên môn, nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu là do tiến độ đầu tư các tuyến đường giao thông kết nối chưa theo kịp tiến độ triển khai các KCN; công tác phối hợp, hoàn thiện thủ tục và tổ chức di chuyển các tuyến đường điện 22kV, 35kV còn chậm.

Đặc biệt, trong quá trình GPMB, nhiều trường hợp có nguồn gốc đất phức tạp, tài sản trên đất hình thành qua nhiều thời kỳ, chưa thống nhất về chính sách bồi thường, hỗ trợ; một số hộ chưa đồng thuận với phương án giải quyết đền bù; hạ tầng nghĩa trang phục vụ di dời mồ mả chưa hoàn thành…, đã làm ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng.

Ông Tạ Đình Quận, Trưởng Ban Quản lý dự án KCN Đồng Văn I mở rộng cho biết: Đối với KCN Đồng Văn I mở rộng, công tác GPMB đã đạt 99,1%, phần diện tích còn lại khoảng 1,24ha do vướng mắc trong bố trí tái định cư và di dời mồ mả nên hiện vẫn chưa thực hiện GPMB được. Chúng tôi mong muốn dự án khu tái định cư và nâng cấp, mở rộng nghĩa trang Tổ dân phố Giáp Nhất sớm hoàn thành để có điều kiện giải quyết dứt điểm phần mặt bằng còn lại, giúp nhà đầu tư hoàn thiện hạ tầng và khai thác KCN thuận lợi, hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc thiếu đường giao thông kết nối cũng đang là khó khăn lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ xây dựng hạ tầng và quản lý khai thác của nhiều KCN như: Đồng Văn VI, Đồng Văn V, KCN hỗ trợ Đồng Văn III và Kim Bảng IV. Việc thiếu các tuyến đường kết nối không chỉ gây khó khăn cho vận chuyển vật liệu, máy móc, thiết bị vào công trường, ảnh hưởng đến tổ chức thi công mà còn hạn chế khả năng tiếp cận của các nhà đầu tư thứ cấp.

Bà Tạ Thị Lý, Giám đốc Công ty TNHH Hai Pha Việt Nam cho biết: Theo quy hoạch, tuyến đường nối với đường T3 có vai trò quan trọng trong việc kết nối KCN Kim Bảng IV với hệ thống giao thông trong khu vực. Tuy nhiên, sau nhiều thời gian chờ đợi, đến nay tuyến đường mới đang triển khai trích đo phục vụ công tác GPMB. Việc chậm hoàn thiện tuyến đường ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai của dự án.

Ngoài ra, việc chậm di chuyển các tuyến đường điện 22kV và 35kV tại KCN Đồng Văn V và Đồng Văn VI cũng đang ảnh hưởng trực tiếp đến thi công hạ tầng tại hai KCN này. Theo chia sẻ của đại diện nhà thầu thi công KCN Đồng Văn V và Đồng Văn VI, các đường điện hiện có đang ảnh hưởng rất lớn tới quá trình thi công hạ tầng kỹ thuật. Nếu không được di chuyển kịp thời, chủ đầu tư khó triển khai theo kế hoạch, nhất là khi KCN Đồng Văn V đang trong giai đoạn đẩy nhanh tiến độ xây dựng, còn KCN Đồng Văn VI dự kiến khởi công vào tháng 12/2026...

Để tháo gỡ khó khăn, nâng cao khả năng thu hút đầu tư và sức hấp dẫn của các KCN thiết nghĩ cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương và chủ đầu tư hạ tầng trong xác định rõ tiến độ, trách nhiệm của từng đơn vị đối với mỗi phần việc; chủ động tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai, đầu tư xây dựng và hoàn thành GPMB đối với diện tích còn lại.

Vừa qua, tại buổi kiểm tra thực địa tình hình triển khai đầu tư hạ tầng và giải quyết khó khăn, vướng mắc tại các KCN trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các KCN đã tham mưu với UBND tỉnh phương án chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ GPMB, sớm triển khai xây dựng tuyến đường kết nối KCN Kim Bảng IV với đường T3, bảo đảm tiến độ khởi công của KCN trong tháng 12/2026; chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường D1 đoạn từ Km0+943 đến Km7+117 kết nối giao thông với KCN Đồng Văn VI, KCN Đồng Văn V và KCN Đồng Văn III tạo thuận lợi cho thi công và thu hút đầu tư.

Về phía các chủ đầu tư, cần tập trung nguồn lực hoàn thiện hệ thống giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải và các công trình phụ trợ, bảo đảm hạ tầng đồng bộ, sẵn sàng tiếp nhận các dự án thứ cấp để không bỏ lỡ cơ hội thu hút đầu tư…

Việc giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc sẽ giúp các KCN đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm đưa quỹ đất công nghiệp vào khai thác và góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của tỉnh trong thu hút các dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.