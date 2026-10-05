Tập trung hoàn thiện công tác chuẩn bị Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú chủ trì cuộc họp.

Theo kế hoạch, ngày hội tổ chức quy mô toàn quốc, với sự tham gia của 11 tỉnh có đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Ngày hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9 - 11/10 tại phường Điện Biên Phủ và xã Pu Nhi. Đây là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và đồng bào dân tộc Mông các địa phương giao lưu, giới thiệu, trình diễn những giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời quảng bá hình ảnh, con người, tiềm năng du lịch Điện Biên.

Đại biểu tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu trao đổi, thống nhất nhiều nội dung liên quan đến công tác tổ chức Lễ khai mạc diễn ra vào tối ngày 9/10 và các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội; phương án phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai.

Nội dung được quan tâm tiến độ hoàn thiện gian trưng bày, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, bố trí cơ sở vật chất; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, y tế, an toàn thực phẩm.

Đại biểu dành thời gian cho ý kiến về công tác tổ chức tuyên truyền, quảng bá ngày hội; hoạt động tham quan, trải nghiệm bản du lịch văn hóa dân tộc Mông diễn ra vào ngày 11/10 tại bản du lịch cộng đồng Tù Lu - Tìa Ló, xã Pu Nhi.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh phát biểu ý kiến liên quan đến công tác tuyên truyền về ngày hội.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin về công tác chuẩn bị ngày hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú đề nghị các thành viên Ban Tổ chức, các sở, ngành và địa phương khẩn trương hoàn tất những phần việc còn lại, bám sát nhiệm vụ được phân công, tăng cường phối hợp, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Nội dung tham gia ngày hội phải được chuẩn bị chu đáo, phát huy vai trò chủ thể văn hóa, bảo đảm tính thiết thực, sinh động và thể hiện được nét đặc sắc văn hóa dân tộc Mông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú yêu cầu các đơn vị chú trọng công tác đón tiếp, phục vụ đại biểu, bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và các điều kiện phục vụ nhân dân, du khách. Đặc biệt là công tác tuyên truyền, quảng bá để ngày hội thực sự trở thành dịp giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông và hình ảnh Điện Biên đến đông đảo du khách.